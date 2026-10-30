Prediksi Skor Abha vs Al-Ittihad di Liga Arab: The Tigers Diunggulkan, Mampukah Tuan Rumah Bertahan?

PONTIANAK POST – Abha akan menjamu Al-Ittihad dalam lanjutan Saudi Pro League 2026/2027, Jumat (30/10/2026).

Pertandingan yang berlangsung di Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium, Abha, Arab Saudi, tersebut dijadwalkan kick-off pukul 19.30 WIB.

Al-Ittihad datang dengan ambisi meraih hasil maksimal, sedangkan Abha berusaha memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri.

Advertisement Duel ini diperkirakan berlangsung menarik karena kedua tim memiliki kepentingan untuk mengamankan poin.

Al-Ittihad Punya Modal untuk Bangkit

Advertisement Al-Ittihad memiliki alasan untuk percaya diri menghadapi pertandingan ini. Dalam publikasi resminya, Saudi Pro League menyoroti keberhasilan tim berjuluk The Tigers tersebut.

Ia meraih kemenangan atas Al Riyadh setelah melewati periode sulit sejak September.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi Al-Ittihad untuk membangun kembali konsistensi permainan.

Kemenangan juga dapat meningkatkan kepercayaan diri para pemain menjelang pertandingan tandang melawan Abha.

Dengan pengalaman dan kualitas individu yang dimiliki, Al-Ittihad berpeluang mengambil inisiatif permainan sejak menit awal.

Mereka diperkirakan berusaha menguasai bola dan menekan pertahanan tuan rumah.