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Sepak Bola

Prediksi Skor Diriyah vs NEOM SC di Liga Arab: Tuan Rumah Siap Jegal Tim Tamu

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
NEOM SC datang dengan peluang untuk mempertahankan posisinya di kelompok atas klasemen. (NEOMSC)
NEOM SC datang dengan peluang untuk mempertahankan posisinya di kelompok atas klasemen. (NEOMSC)

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PONTIANAK POST – Diriyah akan menghadapi NEOM SC dalam lanjutan Saudi Pro League 2026/2027, Jumat (30/10/2026).

Pertandingan pekan ke-12 ini dijadwalkan berlangsung di Al-Awwal Park, Riyadh, Arab Saudi, dengan waktu kick-off pukul 21.50 WIB.

Mengacu pada data klasemen di halaman resmi Saudi Pro League, NEOM SC menempati posisi keenam dengan 16 poin.

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Sedangkan Diriyah berada satu tingkat di bawahnya dengan koleksi 15 poin. Selisih satu angka membuat pertandingan ini penting bagi kedua tim untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

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NEOM SC Berpeluang Manfaatkan Kualitas Skuad

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NEOM SC datang dengan peluang untuk mempertahankan posisinya di kelompok atas klasemen. Keunggulan satu peringkat dan satu poin atas Diriyah menjadi modal tersendiri bagi tim tamu.

Dengan ambisi menjaga persaingan, NEOM diperkirakan berusaha mengambil kendali permainan.

Mereka perlu tampil efektif dalam membangun serangan sekaligus menjaga keseimbangan lini belakang agar tidak mudah ditembus.

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Namun, bermain di Riyadh menghadirkan tantangan tersendiri. NEOM harus mampu menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan jika ingin membawa pulang poin penuh.

Diriyah Mengincar Keuntungan di Kandang

Diriyah memiliki motivasi besar untuk memenangkan pertandingan ini. Jika berhasil mengamankan tiga poin, mereka berpeluang menyalip NEOM SC dalam persaingan klasemen.

Keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri bisa menjadi dorongan bagi tuan rumah. Diriyah perlu tampil disiplin, terutama ketika menghadapi tekanan dari lini serang NEOM.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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