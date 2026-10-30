Prediksi Skor Le Havre vs PSG di Liga Prancis: Modal Lima Kemenangan Beruntun Jadi Ancaman

PONTIANAK POST – Paris Saint-Germain (PSG) akan bertandang ke markas Le Havre AC dalam lanjutan Ligue 1 Prancis 2026/2027, Jumat (30/10/2026) malam waktu setempat.

Pertandingan pekan kesembilan ini berlangsung di Stade Océane dan dijadwalkan kick-off pukul 19.00 waktu Prancis atau Sabtu (31/10/2026) pukul 01.00 WIB.

PSG datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mencatatkan tren positif. Sebaliknya, Le Havre menghadapi tantangan berat karena sedang berusaha mengakhiri rangkaian hasil buruk.

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Berdasarkan publikasi resmi Ligue 1, PSG berstatus sebagai pemuncak klasemen menjelang pertandingan ini. Pasukan Luis Enrique juga mencatatkan lima kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Advertisement Catatan tersebut menjadi modal penting bagi Les Parisiens untuk mempertahankan posisi teratas.

Selain itu, PSG memiliki tren tandang yang menjanjikan dengan empat kemenangan beruntun di seluruh kompetisi dalam beberapa pekan terakhir.

Meski demikian, PSG tidak datang dengan kekuatan penuh. Sejumlah pemain penting, termasuk Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Marquinhos, dan Nuno Mendes, dilaporkan masuk daftar pemain yang absen karena cedera.

Le Havre Berusaha Keluar dari Tekanan

Le Havre justru menghadapi situasi yang berbeda. Klub berjuluk Les Ciel et Marine tersebut tercatat menelan empat kekalahan beruntun di Ligue 1 menjelang pertandingan melawan PSG.

Kondisi itu membuat tugas tuan rumah semakin berat. Mereka harus memperbaiki organisasi pertahanan sekaligus meningkatkan efektivitas serangan jika ingin menghentikan laju tim tamu.

Rekor pertemuan juga belum berpihak kepada Le Havre. Sejak kembali ke kasta tertinggi, mereka belum mampu mengalahkan PSG dalam enam pertemuan, dengan catatan lima kekalahan dan satu hasil imbang.