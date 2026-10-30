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Sepak Bola

Klasemen Liga Prancis Terbaru: PSG di Puncak, Le Havre Terpuruk, Mampukah Bangkit Besok?

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Paris Saint-Germain bersiap menghadapi Lyon di Parc des Princes dalam persaingan memperebutkan posisi puncak klasemen Liga Prancis. (IG@psg)
Paris Saint-Germain bersiap menghadapi Lyon di Parc des Princes dalam persaingan memperebutkan posisi puncak klasemen Liga Prancis. (IG@psg)

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PONTIANAK POST – Persaingan Ligue 1 Prancis 2026/2027 semakin menarik setelah delapan pertandingan dimainkan oleh masing-masing tim.

Paris Saint-Germain (PSG) masih menempati posisi teratas klasemen dengan koleksi 17 poin, tetapi keunggulan mereka belum sepenuhnya aman.

Berdasarkan data klasemen resmi Ligue 1 yang diperiksa pada Jumat (30/10/2026), PSG hanya unggul satu poin dari Stade Rennais yang berada di peringkat kedua dengan 16 poin.

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PSG Memimpin, Rennes Terus Menekan

PSG mengumpulkan 17 poin dari delapan pertandingan dengan catatan lima kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan. Les Parisiens juga telah mencetak 16 gol dan kebobolan sembilan kali.

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Namun, Rennes terus memberikan tekanan. Klub tersebut mengoleksi 16 poin setelah meraih lima kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Menariknya, Rennes justru memiliki produktivitas gol lebih tinggi dengan torehan 18 gol.

Persaingan semakin ketat karena Lille dan AS Monaco sama-sama mengumpulkan 15 poin.

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Lille menempati posisi ketiga, sementara Monaco berada di urutan keempat. Keduanya memiliki catatan empat kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan.

Olympique Lyonnais dan Paris FC juga belum bisa diabaikan. Kedua tim mengoleksi 14 poin dan menempati posisi kelima serta keenam.

Persaingan Zona Bawah Tak Kalah Menarik

Di bagian bawah klasemen, Le Havre menghadapi situasi sulit. Mereka berada di posisi ke-18 dengan hanya dua poin dari delapan pertandingan, tanpa satu pun kemenangan.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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