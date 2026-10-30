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Sepak Bola

Klasemen BRI Super League Terbaru: Persija Kokoh di Puncak, Persijap Terpuruk di Dasar

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Shin Tae-yong menargetkan kemenangan Persija Jakarta saat menjamu Persib Bandung di SUGBK. (IG@persija)
Shin Tae-yong menargetkan kemenangan Persija Jakarta saat menjamu Persib Bandung di SUGBK. (IG@persija)

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PONTIANAK POST – Persaingan BRI Super League 2026/2027 semakin memanas setelah kompetisi memasuki pekan kedelapan.

Berdasarkan klasemen terbaru yang dirilis I.League pada Jumat (30/10/2026), Persija Jakarta masih berdiri kokoh di puncak dengan koleksi 18 poin dari tujuh pertandingan.

Macan Kemayoran mencatat enam kemenangan dan hanya sekali kalah. Produktivitas mereka juga cukup menjanjikan dengan torehan 17 gol dan baru enam kali kebobolan.

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Catatan tersebut membuat Persija unggul empat poin dari Dewa United Banten FC yang menempati posisi kedua.

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Namun, persaingan belum sepenuhnya aman bagi tim ibu kota. Sejumlah klub masih berpeluang memperbaiki posisi, terutama tim-tim yang berada dalam jarak poin cukup dekat.

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Persija Unggul, Dewa United Terus Membayangi

Dewa United menempati peringkat kedua dengan 14 poin dari tujuh laga. Mereka mengumpulkan empat kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Di bawahnya, Bali United, Persib Bandung, dan Madura United sama-sama mengoleksi 13 poin. Bali United berada di posisi ketiga dengan keunggulan selisih gol, setelah mencetak 20 gol dan kebobolan delapan kali.

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Persib menempati peringkat keempat, sedangkan Madura United berada satu tingkat di bawahnya. Ketatnya perolehan angka membuat persaingan menuju posisi teratas masih terbuka.

Persita Tangerang juga patut diperhitungkan. Mereka berada di posisi keenam dengan 12 poin, tetapi baru memainkan enam pertandingan.

Artinya, Persita masih memiliki satu laga lebih sedikit dibandingkan sebagian besar pesaing di atasnya.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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