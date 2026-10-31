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Sepak Bola

Prediksi Skor Al Taawoun vs Al Ettifaq di Liga Arab: Tuan Rumah Terpuruk, Tim Tamu Punya Peluang

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Penyerang sayap kanan Al Taawoun, Mohammed Al Kuwaykibi. (INSTAGRAM/Mohammed_alkwikbi)
Penyerang sayap kanan Al Taawoun, Mohammed Al Kuwaykibi. (INSTAGRAM/Mohammed_alkwikbi)

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PONTIANAK POST – Pertandingan Al Taawoun kontra Al Ettifaq pada pekan ke-12 Saudi Pro League 2026/2027 diprediksi berlangsung menarik.

Kedua tim akan bertemu di Stadion Al Taawoun Club, Buraydah, Sabtu (31/10/2026), pukul 16.30 waktu Arab Saudi atau 20.30 WIB.

Berdasarkan klasemen sementara, Al Ettifaq memiliki modal lebih meyakinkan. Namun, Al Taawoun tetap berpeluang memberikan kejutan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

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Perbedaan Posisi Klasemen Cukup Jauh

Data klasemen yang dipublikasikan melalui laman Saudi Pro League menunjukkan Al Ettifaq menempati peringkat ketujuh dengan 18 poin dari 11 pertandingan.

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Sementara itu, Al Taawoun berada di posisi ke-17 dengan hanya mengoleksi empat poin.

Al Ettifaq sudah membukukan lima kemenangan, tiga hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Sebaliknya, Al Taawoun belum meraih kemenangan di kompetisi liga, dengan catatan empat imbang dan tujuh kekalahan.

Perbedaan produktivitas juga terlihat mencolok. Al Ettifaq mencetak 17 gol dan kebobolan 16 kali, sedangkan Al Taawoun baru menghasilkan lima gol serta sudah kemasukan 19 gol.

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Performa Terakhir Jadi Modal Al Ettifaq

Mengacu pada catatan pertandingan Sports Mole, Al Ettifaq datang dengan hasil kemenangan 3-0 atas Al Kholood pada 24 Oktober. Sebaliknya, Al Taawoun menelan kekalahan 1-2 ketika menghadapi Al Riyadh.

Meski demikian, Al Taawoun tidak boleh diremehkan. Klub tersebut juga memiliki agenda pertandingan pada 28 Oktober dan berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Al Faisaly dalam kompetisi AFC Champions League Two.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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