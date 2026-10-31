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Sepak Bola

Prediksi Skor Al Fayha vs Al Faisaly di Liga Arab: Tim Tamu Punya Modal Penting Jelang Bertandang

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Statistik memperlihatkan bahwa Al Faisaly sedikit lebih konsisten dibandingkan calon lawannya. (ROYANEWS)
Statistik memperlihatkan bahwa Al Faisaly sedikit lebih konsisten dibandingkan calon lawannya. (ROYANEWS)

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PONTIANAK POST – Pertandingan Al Fayha vs Al Faisaly pada pekan ke-12 Saudi Pro League 2026/2027 diprediksi berlangsung ketat.

Kedua kesebelasan akan bertemu di Majmaah Sports City Stadium, Sabtu (31/10/2026), pukul 17.55 waktu Arab Saudi atau 21.55 WIB.

Melihat catatan klasemen dan performa terakhir, Al Faisaly memiliki peluang lebih besar untuk membawa pulang tiga poin.

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Namun, Al Fayha tetap berpotensi memberikan perlawanan karena bermain di hadapan pendukung sendiri.

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Al Faisaly Unggul dalam Perolehan Poin

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Berdasarkan klasemen resmi yang dipublikasikan Federasi Sepak Bola Arab Saudi (SAFF), Al Faisaly menempati peringkat ke-14 dengan koleksi 10 poin dari 11 pertandingan.

Sementara itu, Al Fayha berada satu tingkat di bawahnya, yakni posisi ke-15 dengan delapan poin.

Al Faisaly mengumpulkan dua kemenangan, empat hasil imbang, dan lima kekalahan. Adapun Al Fayha baru mencatatkan satu kemenangan, lima hasil imbang, serta lima kekalahan.

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Statistik tersebut memperlihatkan bahwa Al Faisaly sedikit lebih konsisten dibandingkan calon lawannya.

Performa Terakhir Jadi Modal Tim Tamu

Catatan pertandingan FBref menunjukkan Al Fayha belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan terakhirnya.

Mereka hanya menghasilkan tiga hasil imbang dan menelan tiga kekalahan dalam periode tersebut.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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