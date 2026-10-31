Prediksi Skor Al Hilal vs Al Fateh di Liga Arab: Statistik Ungkap Perbedaan Kualitas Kedua Tim

PONTIANAK POST – Al Hilal akan menjamu Al Fateh pada pekan ke-12 Saudi Pro League 2026/2027, Minggu (1/11/2026) pukul 01.00 WIB.

Pertandingan yang berlangsung di Kingdom Arena, Riyadh, ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk kembali meraih kemenangan setelah menelan kekalahan di kompetisi Asia.

Secara statistik, Al Hilal jauh lebih diunggulkan. Kualitas skuad, produktivitas gol, serta rekor pertemuan menjadi modal penting bagi tim asuhan Simone Inzaghi.

Advertisement Sebaliknya, Al Fateh datang dengan catatan performa yang belum meyakinkan.

Al Hilal Lebih Unggul dalam Statistik

Advertisement Data klasemen menjelang pertandingan dalam Saudi Pro League menempatkan Al Hilal di posisi teratas dengan 27 poin dari 10 pertandingan.

Mereka mencatatkan sembilan kemenangan dan satu kekalahan, dengan selisih gol mencapai plus 21.

Sementara itu, Al Fateh berada di peringkat ke-16 dengan enam poin dari 11 pertandingan. Tim tamu baru mengumpulkan satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan tujuh kekalahan.

Perbedaan tersebut memperlihatkan kesenjangan performa yang cukup besar. Al Hilal juga sudah mencetak 30 gol di kompetisi liga, sedangkan Al Fateh baru menghasilkan 10 gol.

Rekor Pertemuan Berpihak kepada Al Hilal

Berdasarkan data pertemuan yang dihimpun Sports Mole, Al Hilal berhasil memenangkan sembilan dari 10 pertemuan terakhir melawan Al Fateh. Satu pertandingan lainnya dimenangkan Al Fateh.

Pertemuan terakhir pada 14 Maret 2026 berakhir dengan kemenangan Al Hilal 1-0. Hasil tersebut memperkuat keunggulan psikologis tuan rumah menjelang pertandingan kali ini.