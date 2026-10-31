Prediksi Skor PSM Makassar vs Madura United di BRI Super League: Laskar Sape Kerrab Perlu Waspada

PONTIANAK POST – PSM Makassar akan menjamu Madura United dalam lanjutan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027, Sabtu (31/10/2026).

Pertandingan di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB.

Duel ini diperkirakan berjalan ketat karena kedua tim memiliki kepentingan berbeda.

Advertisement PSM ingin melanjutkan tren positif, sedangkan Madura United membutuhkan kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Madura United Lebih Unggul di Klasemen

Advertisement Berdasarkan klasemen resmi I.League, Madura United berada di posisi keenam dengan koleksi 13 poin dari tujuh pertandingan.

Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab tersebut mencatatkan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Sementara itu, PSM Makassar mengumpulkan sembilan poin dari tujuh pertandingan. Juku Eja berada di peringkat ke-13 dengan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan.

Dari produktivitas gol, Madura United sudah mencetak 12 gol dan kebobolan 10 kali. PSM menghasilkan sembilan gol, tetapi telah kemasukan 12 gol.

PSM Sedang Menemukan Konsistensi

PSM memiliki modal penting menjelang pertandingan ini. Berdasarkan pemberitaan resmi di laman yang sama pada (29/10), Juku Eja tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Hasil imbang tanpa gol melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan sebelumnya juga memperpanjang catatan clean sheet PSM menjadi dua pertandingan beruntun.