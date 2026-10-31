Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Prediksi Skor PSM Makassar vs Madura United di BRI Super League: Laskar Sape Kerrab Perlu Waspada

K
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Laskar Sape Kerrab sukses menaklukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat malam (18/9/2026). Tambahan tiga poin ini mempertegas tren positif Madura United di awal musim. (MADURA UNITED)
Laskar Sape Kerrab sukses menaklukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1 pada pekan ketiga Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat malam (18/9/2026). Tambahan tiga poin ini mempertegas tren positif Madura United di awal musim. (MADURA UNITED)

Advertisement

PONTIANAK POST – PSM Makassar akan menjamu Madura United dalam lanjutan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027, Sabtu (31/10/2026).

Pertandingan di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, tersebut dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB.

Duel ini diperkirakan berjalan ketat karena kedua tim memiliki kepentingan berbeda.

Advertisement

PSM ingin melanjutkan tren positif, sedangkan Madura United membutuhkan kemenangan untuk menjaga persaingan di papan atas klasemen.

Baca Juga: Klasemen BRI Super League Terbaru: Persija Kokoh di Puncak, Persijap Terpuruk di Dasar

Madura United Lebih Unggul di Klasemen

Advertisement

Berdasarkan klasemen resmi I.League, Madura United berada di posisi keenam dengan koleksi 13 poin dari tujuh pertandingan.

Tim berjuluk Laskar Sape Kerrab tersebut mencatatkan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Sementara itu, PSM Makassar mengumpulkan sembilan poin dari tujuh pertandingan. Juku Eja berada di peringkat ke-13 dengan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan.

Baca Juga: Prediksi Skor Persebaya vs Persijap di BRI Super League: Bernardo Tavares Waspadai Serangan Balik

Dari produktivitas gol, Madura United sudah mencetak 12 gol dan kebobolan 10 kali. PSM menghasilkan sembilan gol, tetapi telah kemasukan 12 gol.

PSM Sedang Menemukan Konsistensi

PSM memiliki modal penting menjelang pertandingan ini. Berdasarkan pemberitaan resmi di laman yang sama pada (29/10), Juku Eja tidak terkalahkan dalam tiga pertandingan terakhir dengan catatan dua kemenangan dan satu hasil imbang.

Hasil imbang tanpa gol melawan Bhayangkara Presisi Lampung FC pada pekan sebelumnya juga memperpanjang catatan clean sheet PSM menjadi dua pertandingan beruntun.

Advertisement
Editor : Khoiril Arif Ya'qob
Bagikan:

Artikel Terkait

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Big Match Tim Teratas, Ada Misi Balas Dendam

Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Big Match Tim Teratas, Ada Misi Balas Dendam

Dewa United menjamu Persija dalam Big Match, duel dua tim teratas. Simak statistik, head to head, dan prediksi skor BRI Super League.

Prediksi Skor Persik Kediri vs Persita di BRI Super League: Macan Putih Punya Modal Penting

Prediksi Skor Persik Kediri vs Persita di BRI Super League: Macan Putih Punya Modal Penting

Persik Kediri menjamu Persita Tangerang di BRI Super League. Simak statistik, rekor pertemuan, performa terkini, dan prediksi skor.

Prediksi Skor Arema FC vs Bali United di BRI Super League: Catatan Buruk di Laga Tandang Menghantui

Prediksi Skor Arema FC vs Bali United di BRI Super League: Catatan Buruk di Laga Tandang Menghantui

Arema FC menjamu Bali United di Kanjuruhan. Simak statistik, performa terkini, dan prediksi skor BRI Super League.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer