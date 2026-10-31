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Sepak Bola

Prediksi Skor Arema FC vs Bali United di BRI Super League: Catatan Buruk di Laga Tandang Menghantui

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Andre Caldas menghadapi ujian pertamanya sebagai pelatih interim Arema FC saat menjamu Dewa United di Stadion Kanjuruhan, dengan misi menghentikan tren lima pertandingan tanpa kemenangan. (IG@aremafcofficial)
Andre Caldas menghadapi ujian pertamanya sebagai pelatih interim Arema FC saat menjamu Dewa United di Stadion Kanjuruhan, dengan misi menghentikan tren lima pertandingan tanpa kemenangan. (IG@aremafcofficial)

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PONTIANAK POST – Arema FC akan menghadapi Bali United dalam lanjutan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027, Sabtu (31/10/2026).

Pertandingan di Stadion Kanjuruhan, Malang, dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB. Duel ini diprediksi berjalan menarik karena kedua tim memiliki modal berbeda.

Arema FC sedang membangun kepercayaan diri setelah meraih kemenangan besar, sedangkan Bali United datang dengan ambisi memutus tren kurang meyakinkan dalam pertandingan tandang.

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Bali United Unggul dalam Produktivitas Gol

Berdasarkan klasemen resmi I.League, Bali United menempati peringkat ketiga dengan koleksi 13 poin dari tujuh pertandingan.

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Serdadu Tridatu membukukan empat kemenangan, satu hasil imbang, dan dua kekalahan.

Sementara itu, Arema FC berada di posisi ke-11 dengan sembilan poin. Singo Edan mencatatkan dua kemenangan, tiga hasil imbang, dan dua kekalahan.

Perbedaan juga terlihat dalam produktivitas serangan. Bali United telah mencetak 20 gol dan hanya kebobolan delapan kali. Arema FC menghasilkan 16 gol, tetapi sudah kemasukan 14 gol.

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Arema FC Punya Modal Kemenangan Besar

Kemenangan 4-0 atas Dewa United Banten FC pada 25 Oktober menjadi suntikan kepercayaan diri bagi Arema FC.

Pelatih interim Andre Caldas meminta anak asuhnya mempertahankan mentalitas bertarung dan tidak memberikan ruang kepada lini serang Bali United.

Di kubu lawan, pelatih Johnny Jansen mewaspadai kemampuan Arema dalam memanfaatkan transisi permainan dan situasi bola mati.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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