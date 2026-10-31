Prediksi Skor Persik Kediri vs Persita di BRI Super League: Macan Putih Punya Modal Penting

PONTIANAK POST – Persik Kediri akan menjamu Persita Tangerang dalam lanjutan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027, Sabtu (31/10/2026).

Pertandingan di Stadion Brawijaya, Kediri dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB. Ini menjadi ujian penting bagi tuan rumah yang ingin menghentikan rekor tidak terkalahkan milik Pendekar Cisadane.

Persita datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka menjadi satu-satunya tim yang belum menelan kekalahan di kompetisi liga hingga menjelang pertandingan ini.

Advertisement Namun, Persik memiliki keuntungan bermain di kandang dan motivasi besar untuk merusak catatan tersebut.

Persita Lebih Unggul dalam Perolehan Poin

Advertisement Berdasarkan klasemen resmi I.League, Persita berada di peringkat keenam dengan 12 poin dari enam pertandingan. Mereka mengoleksi tiga kemenangan dan tiga hasil imbang tanpa kekalahan.

Sementara itu, Persik Kediri menempati posisi kesembilan dengan 10 poin dari tujuh pertandingan. Macan Putih mencatatkan tiga kemenangan, satu hasil imbang, dan tiga kekalahan.

Dari sisi produktivitas, Persita sudah mencetak 12 gol dan kebobolan sembilan kali. Persik menghasilkan delapan gol dan kemasukan enam gol.

Statistik tersebut menunjukkan Persita lebih tajam, sedangkan pertahanan Persik relatif lebih solid.

Marcos Reina Siapkan Strategi Khusus

Pelatih Persik, Marcos Reina, secara terbuka menyebut Persita sebagai tantangan besar. Melalui laporan di I.League pada (31/10), ia mengungkapkan keinginan mengulang kemenangan 1-0 atas Persita yang diraih saat debutnya bersama Persik musim lalu.

Reina juga mengakui waktu persiapan cukup singkat. Karena itu, pemulihan kebugaran pemain menjadi prioritas sebelum pertandingan.