Prediksi Skor Dewa United vs Persija di Super League: Big Match Tim Teratas, Ada Misi Balas Dendam

PONTIANAK POST – Dewa United Banten FC akan menjamu Persija Jakarta dalam lanjutan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027, Sabtu (31/10/2026).

Pertandingan di Banten International Stadium, Serang, dijadwalkan berlangsung pukul 19.00 WIB.

Laga ini menjadi salah satu pertandingan paling menarik pekan ini karena mempertemukan peringkat kedua dan pemuncak klasemen.

Advertisement Dewa United membutuhkan kemenangan untuk memangkas jarak poin, sedangkan Persija berambisi mempertahankan posisi teratas.

Persija Unggul Empat Poin di Klasemen

Advertisement Berdasarkan klasemen resmi I.League, Persija Jakarta berada di posisi pertama dengan 18 poin dari tujuh pertandingan. Macan Kemayoran mencatatkan enam kemenangan dan satu kekalahan.

Dewa United menempati peringkat kedua dengan 14 poin. Tim berjuluk Banten Warriors tersebut mengoleksi empat kemenangan, dua hasil imbang, dan satu kekalahan.

Dari sisi produktivitas, Persija sudah mencetak 17 gol dan hanya kebobolan enam kali. Sementara itu, Dewa United menghasilkan 12 gol dan kemasukan 10 gol.

Statistik tersebut memperlihatkan Persija memiliki keunggulan dalam efektivitas serangan maupun pertahanan.

Persija Datang dengan Modal Dua Kemenangan

Mengacu pada laporan resmi I.League dan Persija Jakarta, tim ibu kota sedang berada dalam momentum positif setelah meraih dua kemenangan beruntun.

Persija mengalahkan Arema FC dengan skor 5-1, kemudian menundukkan Persik Kediri 2-1. Dua hasil tersebut menjadi modal penting sebelum menghadapi pesaing langsung di papan atas.