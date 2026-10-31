Prediksi Skor dan Lineup Chelsea vs Manchester United di Liga Inggris: Carrick di Bawah Tekanan

PONTIANAK POST - Manchester United menghadapi tekanan besar saat bertandang ke markas Chelsea pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027 di Stamford Bridge, Sabtu, 31 Oktober 2026, dengan Michael Carrick dituntut segera menghentikan tren negatif timnya.

Pertandingan dijadwalkan mulai pukul 12.30 waktu Inggris atau 19.30 WIB.

Situasi kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan, tetapi tekanan lebih besar berada di kubu Manchester United setelah menelan kekalahan 1-4 dari Como dan 0-3 dari Bournemouth dalam dua pertandingan terakhir.

Advertisement Sementara itu, Chelsea juga membutuhkan respons setelah kalah 0-2 dari Tottenham Hotspur dan tersingkir dari Piala Liga Inggris melalui adu penalti melawan Liverpool.

Carrick Berusaha Menghentikan Krisis Manchester United

Advertisement Posisi Michael Carrick menjadi salah satu perhatian utama menjelang pertandingan ini setelah manajemen Manchester United memberinya kesempatan untuk memperbaiki performa tim.

Berdasarkan laporan Football Whispers dan Opta Analyst, Manchester United sedang menghadapi periode sulit, sementara Chelsea lebih diunggulkan berdasarkan performa dan keuntungan bermain di kandang.

Manchester United menempati peringkat ke-16 dengan tujuh poin dari delapan pertandingan, sedangkan Chelsea berada di posisi kelima dengan 13 poin.

Carrick menegaskan hubungan antara dirinya dan para pemain tetap kuat meskipun hasil pertandingan terakhir mengecewakan.

Dikutip dari pernyataan dalam konferensi pers prapertandingan yang dimuat situs resmi Manchester United, Carrick mengatakan, "Saya berada bersama mereka dan kami akan melewati ini bersama-sama."

Ia juga menegaskan bahwa kekalahan bukan akhir perjalanan sebuah tim dan para pemain masih memiliki kesempatan untuk mengubah keadaan.