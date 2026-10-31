Prediksi Skor dan Lineup Bournemouth vs Leeds United di Liga Inggris: The Cherries Masih Manis

PONTIANAK POST - Bournemouth memburu kemenangan keenam beruntun saat menjamu Leeds United pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027 di Vitality Stadium, Sabtu, 31 Oktober 2026, dengan Marco Rose mengandalkan ketajaman Evanilson untuk melanjutkan tren positif tuan rumah.

Pertandingan dijadwalkan mulai pukul 15.00 waktu Inggris atau 22.00 WIB.

The Cherries sedang dalam performa impresif setelah meraih lima kemenangan berturut-turut di berbagai kompetisi dengan agregat gol 14-0.

Advertisement Namun, Leeds bukan lawan mudah karena baru kebobolan enam gol dalam delapan pertandingan Liga Inggris musim ini.

Bournemouth dalam Momentum Positif, Leeds Punya Pertahanan Solid

Bournemouth sempat kesulitan pada awal musim bersama pelatih Marco Rose, tetapi kini mulai menemukan konsistensi permainan.

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Kemenangan 3-0 atas AC Milan di Liga Europa, Manchester United di Liga Inggris, dan Aston Villa di Piala Liga Inggris memperlihatkan peningkatan performa The Cherries.

Menurut data klasemen, Bournemouth berada di peringkat ke-13 dengan sembilan poin, sedangkan Leeds menempati posisi ketujuh dengan 11 poin.

Meski demikian, catatan kandang Bournemouth masih menjadi pekerjaan rumah karena hanya meraih dua kemenangan dalam 11 pertandingan kandang terakhir di Liga Inggris.

Sementara itu, Leeds belum menang dalam empat pertandingan terakhir di kompetisi tersebut setelah mencatatkan tiga hasil imbang dan satu kekalahan.

Pelatih Daniel Farke menyadari pertandingan melawan Bournemouth akan menjadi tantangan berat.