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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Brentford vs Nottingham Forest di Liga Inggris: Misi Bangkit The Bees

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Penulis: Efprizan
Brentford mengandalkan ketajaman lini depan untuk menghadapi Nottingham Forest pada lanjutan Liga Inggris di Gtech Community Stadium. (IG@brentfordfc)
Brentford mengandalkan ketajaman lini depan untuk menghadapi Nottingham Forest pada lanjutan Liga Inggris di Gtech Community Stadium. (IG@brentfordfc)

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PONTIANAK POST - Brentford berpeluang mengakhiri tren tanpa kemenangan saat menjamu Nottingham Forest pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027 di Gtech Community Stadium, Sabtu, 31 Oktober 2026, pukul 22.00 WIB.

Nottingham Forest datang dengan tekanan lebih besar karena masih tertahan di zona degradasi, sedangkan Brentford menempati peringkat keenam klasemen sementara.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi kedua tim untuk memperbaiki konsistensi setelah sama-sama kesulitan meraih kemenangan dalam beberapa pertandingan terakhir.

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Preview Brentford vs Nottingham Forest

Brentford belum meraih kemenangan dalam empat pertandingan terakhir di semua kompetisi setelah melewati periode positif dengan mengalahkan Chelsea 3-0.

Tim asuhan Keith Andrews juga memiliki persoalan dalam mempertahankan keunggulan, meskipun mampu mencetak gol lebih dahulu dalam sejumlah pertandingan.

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Sementara itu, Nottingham Forest yang ditangani Oliver Glasner belum menang dalam empat pertandingan terakhir di Liga Inggris.

Forest juga memiliki persoalan produktivitas karena baru mengoleksi enam gol dari delapan pertandingan liga musim ini.

Hasil imbang 1-1 melawan Ipswich Town pada pertandingan sebelumnya memperlihatkan bahwa Forest masih perlu meningkatkan efektivitas penyelesaian peluang.

The Bees memiliki keunggulan dari sisi kualitas pemain penyerang dan keuntungan bermain di kandang sendiri. Namun, Nottingham Forest tetap memiliki peluang memberikan perlawanan, terutama karena memiliki catatan pertemuan yang cukup baik melawan Brentford dalam beberapa pertandingan terakhir.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Pelatih Brentford Keith Andrews mengingatkan timnya agar tidak meremehkan Nottingham Forest meskipun lawannya sedang berada di zona degradasi.

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Editor : Efprizan
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