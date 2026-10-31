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Sepak Bola

Live Streaming dan Lineup Chelsea vs Manchester United: Palmer Kembali, Bruno Fernandes Starter?

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Cole Palmer di pramusim. (CHELSEA)
Cole Palmer di pramusim. (CHELSEA)

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PONTIANAK POST – Chelsea akan menjamu Manchester United pada pekan kesembilan Premier League 2026/2027. Pertandingan ini berlangsung di Stamford Bridge, Sabtu, 31 Oktober 2026, dengan jadwal kick-off pukul 19.30 WIB.

Selain informasi siaran langsung, susunan pemain kedua tim menjadi hal yang paling dinantikan. Chelsea berpeluang kembali diperkuat Cole Palmer setelah sang gelandang menyelesaikan hukuman larangan bermain satu pertandingan.

Sementara itu, Manchester United berharap sejumlah pemain pentingnya bisa kembali memperkuat tim.

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Perkiraan Lineup Chelsea vs Manchester United

Menurut prediksi Sports Mole, Chelsea berpotensi menggunakan susunan pemain berikut:

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Chelsea (perkiraan): Penders; Acheampong, Fofana, Colwill, Hato; Henderson, Lavia, Caicedo; Neto, Palmer, Rogers.

Di kubu Manchester United, prediksi menempatkan Senne Lammens sebagai penjaga gawang.

Ia kemungkinan dilindungi Mazraoui, Maguire, Lisandro Martínez, dan Dalot. Lini tengah diperkirakan diisi Santos dan Baleba, sedangkan Mbeumo, Fernandes, dan Mount mendukung Matheus Cunha di depan.

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Manchester United (perkiraan): Lammens; Mazraoui, Maguire, Martínez, Dalot; Santos, Baleba; Mbeumo, Fernandes, Mount; Cunha.

Perlu dicatat, prediksi tersebut tidak sepenuhnya sama dengan susunan versi Opta Analyst.

Selain itu, Chelsea mengonfirmasi Jorrel Hato absen dan Moisés Caicedo tersedia. Karena itu, pilihan pemain di lini belakang dan tengah masih berpotensi berubah.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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