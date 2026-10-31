Prediksi Skor dan Lineup Hull City vs Ipswich Town di Liga Inggris: Misi The Tigers Buka Puasa

PONTIANAK POST - Hull City berusaha mengakhiri puasa kemenangan sejak Agustus saat menjamu Ipswich Town pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027 di MKM Stadium, Sabtu, 31 Oktober 2026, pukul 22.00 WIB.

Kedua tim sama-sama mengoleksi 10 poin dari delapan pertandingan, tetapi Hull memiliki modal rekor kandang yang belum terkalahkan dalam empat laga liga.

Sebaliknya, Ipswich datang dengan catatan tiga kekalahan dari empat pertandingan tandang terakhir di kompetisi tersebut.

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Persoalan terbesar Hull City terletak pada produktivitas lini depan. Tim asuhan Sergej Jakirovic baru mencetak sembilan gol dalam delapan pertandingan dan belum meraih kemenangan dalam enam laga terakhir Liga Inggris.

Hull juga belum mencetak gol melalui permainan terbuka dalam dua pertandingan terakhir melawan Fulham dan Brentford.

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Meski demikian, rekor kandang menjadi modal penting bagi The Tigers untuk menghadapi Ipswich. The Tigers Hull belum terkalahkan dalam empat pertandingan kandang Liga Inggris musim ini.

Sementara itu, Ipswich Town memiliki produktivitas lebih baik dengan koleksi 12 gol dari delapan pertandingan. Namun, inkonsistensi ketika bermain tandang masih menjadi persoalan bagi tim asuhan Gary O'Neil.

Kemenangan 2-1 atas Fulham menjadi salah satu modal Ipswich untuk menghadapi Hull, meskipun mereka harus memperbaiki performa ketika bermain di luar kandang.

Pernyataan Pelatih dan Kondisi Pemain

Pelatih Hull City Sergej Jakirovic mengakui Ipswich memiliki kualitas pemain dan kecepatan yang patut diwaspadai.

Dikutip dari laporan konferensi pers BBC Sport pada 29 Oktober 2026, Jakirovic mengatakan Ipswich telah mendatangkan banyak pemain berkualitas dan memiliki kecepatan lebih baik dibandingkan musim sebelumnya.