Prediksi Skor dan Lineup Coventry City vs Sunderland di Liga Inggris: Kucing Hitam Datang Menghantam

PONTIANAK POST - Coventry City menjamu Sunderland dalam pertandingan pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027 di Coventry Building Society Arena, Sabtu, 31 Oktober 2026, pukul 22.00 WIB, dengan kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Pertandingan ini menjadi duel penting bagi Frank Lampard dan Régis Le Bris karena Coventry menempati peringkat ke-19 dengan enam poin, sedangkan Sunderland berada di posisi ke-20 dengan lima poin setelah delapan pertandingan.

Sunderland Datang dengan Modal Kemenangan

Advertisement Sunderland memiliki modal positif setelah mengalahkan Brentford 3-2 pada babak keempat Piala Liga Inggris, Rabu, 28 Oktober 2026.

Hasil tersebut mengantarkan The Black Cats ke perempat final sekaligus memberikan dorongan kepercayaan diri setelah kesulitan meraih kemenangan di kompetisi domestik.

Sebelumnya, Sunderland hanya mendapatkan satu poin dari lima pertandingan terakhir Liga Inggris, termasuk hasil imbang tanpa gol melawan Leeds United.

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Namun, catatan tandang menjadi pekerjaan rumah bagi Le Bris karena Sunderland belum pernah menang dalam empat pertandingan tandang di liga musim ini.

Sunderland juga memiliki catatan kurang meyakinkan ketika menghadapi Coventry, dengan hanya satu kemenangan dalam 12 pertemuan terakhir.

Pelatih Sunderland, Régis Le Bris, tetap optimistis menghadapi pertandingan tersebut.

Dikutip The Guardian, Le Bris mengatakan, "Selalu ada cerita dan babak baru untuk ditulis."

Ia juga menegaskan Sunderland ingin memperlihatkan identitas permainan mereka ketika menghadapi Coventry.