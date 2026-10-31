Prediksi Skor dan Lineup Manchester City vs Brighton di Liga Inggris: Duel Ulang di Etihad

PONTIANAK POST-Pertandingan Manchester City kontra Brighton pada Sabtu, 31 Oktober 2026, menjadi salah satu duel paling menarik pekan kesembilan Premier League. Kedua tim kembali bertemu hanya tiga hari setelah bermain imbang 2-2 pada waktu normal di Piala Liga Inggris.

Manchester City menang 4-3 melalui adu penalti dalam pertandingan tersebut. Kini, pasukan Enzo Maresca kembali menjamu Brighton di Etihad Stadium dengan target mempertahankan posisi di papan atas klasemen.

Jadwal pertandingan: Sabtu, 31 Oktober 2026, pukul 22.00 WIB, Etihad Stadium.

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Manchester City masih memimpin klasemen dengan 21 poin, sedangkan Brighton berada di posisi ketiga dengan 16 poin.

City perlu memperbaiki pertahanan setelah kebobolan 11 gol dalam lima pertandingan terakhir di semua kompetisi, sementara Brighton datang dengan catatan sebagai tim paling produktif di Premier League dengan 23 gol dari delapan laga.

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Catatan kandang menjadi keunggulan City karena mereka hanya sekali kalah dalam 22 pertandingan kandang terakhir di Premier League, sedangkan Brighton belum pernah menang dalam 18 kunjungan ke markas City menurut catatan Sports Mole.

Pelatih City, Enzo Maresca, mengingatkan timnya agar mewaspadai agresivitas Brighton yang bermain dengan tekanan tinggi dan pendekatan man-to-man.

"Musim ini mereka bermain lebih langsung dan lebih berorientasi pada penjagaan satu lawan satu, tetapi selalu agresif ketika menyerang," kata Maresca dalam konferensi pers prapertandingan dilansir akun resmi Manchester City.

"Mereka bisa mencetak tiga, empat, bahkan lima gol melawan tim mana pun, sehingga kami membutuhkan keseimbangan yang tepat," ujarnya.

Dari kubu Brighton, Fabian Hurzeler menegaskan timnya harus tampil dengan intensitas tinggi ketika kembali menghadapi City.