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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Tottenham vs Crystal Palace di Liga Inggris: De Zerbi Incar Tiga Kemenangan

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Penulis: Efprizan
James Maddison dipastikan tersedia untuk memperkuat Tottenham Hotspur saat menjamu Crystal Palace setelah pulih dari gangguan kebugaran. (IG@madders)
James Maddison dipastikan tersedia untuk memperkuat Tottenham Hotspur saat menjamu Crystal Palace setelah pulih dari gangguan kebugaran. (IG@madders)

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PONTIANAK POST - Tottenham Hotspur berpeluang meraih kemenangan ketiga beruntun di Liga Inggris saat menjamu Crystal Palace di Tottenham Hotspur Stadium, London, dalam pertandingan pekan kesembilan yang berlangsung Minggu, 1 November 2026, pukul 00.30 WIB (live SCTV).

Perhatian utama tertuju pada James Maddison yang dipastikan tersedia setelah mengalami gangguan kebugaran ketika Tottenham mengalahkan Chelsea 2-0, sementara Crystal Palace datang dengan tekanan besar setelah menelan lima kekalahan dari delapan pertandingan liga.

Tottenham Incar Kemenangan Ketiga Beruntun

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Tottenham mulai menemukan konsistensi setelah mengalahkan Coventry City 3-1 dan Chelsea 2-0 dalam dua pertandingan terakhir Premier League.

Pelatih Roberto De Zerbi kini berpeluang membawa Spurs meraih tiga kemenangan liga beruntun untuk pertama kalinya sejak Februari 2025.

Tottenham mengumpulkan delapan poin dari lima pertandingan liga terakhir dan mulai menjauh dari zona degradasi.

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Kembalinya Maddison menjadi kabar positif karena gelandang tersebut memiliki kreativitas dan pengalaman untuk membantu membangun serangan.

Dalam konferensi pers Jumat yang dimuat situs resmi Tottenham, De Zerbi memastikan Maddison bisa dimainkan.

"Minggu ini Maddison tidak berlatih seperti pemain lainnya, tetapi untuk pertandingan besok dia tersedia," kata De Zerbi.

Pelatih asal Italia itu juga menyebut Maddison sebagai pemain spesial karena memiliki karakteristik, pengalaman, dan kepribadian yang berbeda.

Namun, Tottenham masih kehilangan Rodrigo Bentancur karena skorsing serta Lucas Bergvall, Xavi Simons, Wilson Odobert, Savio, Tosin Adarabioyo, dan Mykhaylo Mudryk akibat cedera.

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Editor : Efprizan
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