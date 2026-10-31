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Sepak Bola

Prediksi Skor Aston Villa vs Fulham di Liga Inggris: Ujian Emery Setelah Tersingkir dari Carabao Cup

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Penulis: Efprizan
Nicolas Jackson menjadi andalan Aston Villa setelah mencetak dua gol saat mengalahkan Manchester City dan kembali diharapkan memimpin lini serang menghadapi Fulham. (IG@jackson.nj11)
Nicolas Jackson menjadi andalan Aston Villa setelah mencetak dua gol saat mengalahkan Manchester City dan kembali diharapkan memimpin lini serang menghadapi Fulham. (IG@jackson.nj11)

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PONTIANAK POST - Aston Villa menjamu Fulham di Villa Park, Birmingham, Minggu, 1 November 2026, pukul 03.00 WIB, dengan kedua tim mengincar kemenangan ketiga beruntun di Liga Inggris setelah sama-sama tersingkir dari Carabao Cup.

Pertandingan pekan kesembilan Premier League ini menjadi kesempatan bagi Unai Emery untuk mempertahankan momentum Aston Villa, sedangkan Álvaro Arbeloa berusaha melanjutkan kebangkitan Fulham setelah melewati awal musim yang sulit.

Aston Villa Incar Kemenangan Ketiga

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Aston Villa sedang menunjukkan peningkatan performa setelah mengalahkan Newcastle United dan Manchester City dalam dua pertandingan terakhir Premier League.

Kemenangan 2-1 atas Manchester City pada 24 Oktober menjadi hasil penting bagi pasukan Emery karena mereka menjadi tim pertama yang mengalahkan pemuncak klasemen musim ini.

Villa mengumpulkan 10 poin dari empat pertandingan liga terakhir dan naik ke peringkat kesembilan dengan 11 poin.

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Namun, kemenangan beruntun tersebut terhenti setelah Villa kalah 0-3 dari Bournemouth pada babak keempat Carabao Cup, Rabu (28/10).

Emery meminta anak asuhnya segera mengalihkan perhatian ke kompetisi liga dan tidak larut dalam kekalahan tersebut.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dimuat situs resmi Aston Villa, Emery memuji perkembangan Fulham di bawah asuhan Arbeloa.

"Mereka bermain sangat baik dan mampu bersaing dengan luar biasa dalam beberapa pertandingan terakhir, meskipun kalah dari Crystal Palace di Carabao Cup," kata Emery.

Emery juga menyoroti Nicolas Jackson yang mencetak dua gol saat menghadapi Manchester City.

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Editor : Efprizan
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