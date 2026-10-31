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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup PSM Makassar vs Madura United di BRI Super League: Misi Bangkit Juku Eja

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Penulis: Efprizan
PSM Makassar akan menjamu Madura United di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare. (IG@psm_makassar)
PSM Makassar akan menjamu Madura United di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare. (IG@psm_makassar)

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PONTIANAK POST - PSM Makassar mengincar kemenangan saat menjamu Madura United pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Gelora BJ Habibie, Parepare, Sabtu, 31 Oktober 2026, pukul 15.30 WIB (live Indosiar).

PSM memiliki modal tiga pertandingan tanpa kekalahan, sedangkan Madura United datang dengan ambisi memperbaiki hasil setelah tumbang 1-3 dari Persebaya Surabaya.

Modal PSM dan Ancaman Madura United

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Menurut laporan I.League, PSM mencatatkan dua kemenangan dan satu hasil imbang dalam tiga pertandingan terakhir.

Hasil tersebut menjadi modal penting bagi tim asuhan Darije Kalezic yang sebelumnya sempat kesulitan mendapatkan kemenangan pada awal musim.

Namun, PSM juga menghadapi persoalan absennya Sergio Aguero dan Luka Cumic akibat cedera.

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Di sisi lain, Madura United memiliki motivasi untuk menghentikan tren positif tuan rumah sekaligus memperbaiki catatan pertemuan kedua tim.

Rekor pertemuan kedua kesebelasan cukup seimbang, dengan masing-masing mengoleksi sembilan kemenangan dari 20 pertandingan dan dua laga berakhir imbang.

Pernyataan Pelatih dan Pemain

Pelatih PSM Darije Kalezic menyadari kualitas Madura United yang memiliki pemain-pemain bagus dan produktivitas gol cukup baik.

Dalam konferensi pers menjelang pertandingan, Darije menegaskan seluruh pemainnya harus tampil maksimal untuk mengamankan tiga poin di hadapan pendukung sendiri.

Sementara itu, gelandang PSM Stefan Jevtoski menyoroti pentingnya menjaga disiplin dan mengurangi kesalahan.

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Editor : Efprizan
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