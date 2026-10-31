Live Streaming dan Lineup Manchester City vs Brighton: Haaland Jadi Ujung Tombak

PONTIANAK POST – Manchester City akan menjamu Brighton & Hove Albion pada pekan kesembilan Premier League 2026/2027.

Pertandingan di Etihad Stadium tersebut dijadwalkan berlangsung Sabtu, 31 Oktober 2026, pukul 22.00 WIB.

Duel ini menjadi pertemuan kedua kedua tim dalam rentang empat hari. Sebelumnya, Manchester City dan Brighton bermain imbang 2-2 pada waktu normal dalam ajang Piala Liga Inggris. The Citizens kemudian menang melalui adu penalti.

Advertisement Menjelang pertandingan liga, perhatian tertuju pada susunan pemain yang akan diturunkan kedua pelatih.

Perkiraan Lineup Manchester City vs Brighton

Advertisement Menurut prediksi Sports Mole, Manchester City kemungkinan kembali menurunkan sejumlah pemain utama yang diistirahatkan pada pertandingan tengah pekan.

Manchester City (4-2-3-1): Donnarumma; Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Gvardiol; Elliot Anderson, Ayyoub Bouaddi; Foden, Enzo Fernández, Doku; Haaland.

Erling Haaland diperkirakan kembali menjadi ujung tombak setelah mendapat kesempatan istirahat. Phil Foden, Enzo Fernández, dan Jérémy Doku berpeluang mendukung serangan dari lini kedua.

Di kubu Brighton, pelatih diprediksi menggunakan formasi 4-2-3-1.

Brighton (4-2-3-1): Verbruggen; Ferdi Kadıoğlu, Dunk, Vuskovic, Boscagli; Pascal Groß, Chema Andrés; Gomez, Ayari, De Cuyper; Charalampos Kostoulas.

Kostoulas diperkirakan memimpin lini depan Brighton. Ia berpeluang mendapat dukungan dari lini serang yang dihuni Gomez, Ayari, dan De Cuyper.