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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Dewa United vs Persija Jakarta di BRI Super League: Duel Pemuncak Klasemen

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Penulis: Efprizan
Stjepan Loncar menjadi andalan Persija Jakarta untuk mengatur permainan saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan BRI Super League. (IG@stipeloncar_44)
Stjepan Loncar menjadi andalan Persija Jakarta untuk mengatur permainan saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan BRI Super League. (IG@stipeloncar_44)

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PONTIANAK POST - Dewa United menjamu Persija Jakarta dalam duel dua tim teratas klasemen BRI Super League 2026/2027 di Banten International Stadium, Serang, Sabtu, 31 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB (live Indosiar).

Persija datang sebagai pemuncak klasemen dengan 18 poin, sedangkan Dewa United berada di posisi kedua dengan 14 poin dari tujuh pertandingan.

Pertandingan pekan kedelapan ini menjadi kesempatan bagi Dewa United memangkas jarak sekaligus bagi Persija memperkuat posisinya di puncak klasemen.

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Dewa United Berusaha Bangkit

Dewa United menghadapi tekanan setelah kekalahan telak 0-4 dari Arema FC pada pekan sebelumnya yang sekaligus mengakhiri catatan enam pertandingan tanpa kekalahan.

Pelatih Osmar Loss mengatakan timnya sudah mengevaluasi kekalahan tersebut dan siap menghadapi Persija.

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"Kami sudah mengambil pelajaran dari kekalahan yang terasa pahit tersebut, sekarang kami tahu apa yang harus dilakukan," ujar Osmar Loss dalam konferensi pers, dikutip dari laman I.League.

Dewa United juga mengandalkan Denilson Junior yang telah mencetak empat gol dari tujuh penampilan.

Persija Kehilangan Denis Kolinger

Persija datang dengan modal dua kemenangan beruntun, yakni mengalahkan Arema FC 5-1 dan Persik Kediri 2-1.

Pelatih Shin Tae-yong menilai pertandingan melawan Dewa United sangat penting karena mempertemukan peringkat pertama dan kedua.

"Kami harus tetap mengamankan poin meskipun bermain tandang," ujar Shin Tae-yong dalam konferensi pers, dikutip dari situs resmi Persija.

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Editor : Efprizan
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