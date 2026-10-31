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Sepak Bola

Live Streaming dan Lineup Hull City vs Ipswich Town di Liga Inggris: Banyak Pemain Absen?

K
Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Hull City akan menjamu Ipswich Town (Hull City)
Hull City akan menjamu Ipswich Town (Hull City)

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PONTIANAK POST – Hull City akan menjamu Ipswich Town pada pekan kesembilan Premier League 2026/2027. Pertandingan di MKM Stadium, Sabtu (31/10/2026), ini mempertemukan dua tim promosi yang sama-sama mengoleksi 10 poin.

Kedua kesebelasan membutuhkan hasil positif untuk memperbaiki posisi di papan klasemen.

Hull diperkirakan mengandalkan Oli McBurnie sebagai ujung tombak. Penyerang tersebut berpeluang mendapat dukungan dari Mohamed Belloumi dan Elliot Stroud.

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Sementara itu, Ipswich memiliki opsi serangan yang melibatkan Abdul Fatawu, Julio Enciso, serta Jaden Philogene untuk menopang Emersonn.

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Perkiraan Lineup Hull City vs Ipswich Town

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Hull City (5-4-1): Konstantinos Tzolakis; Lewie Coyle, Semi Ajayi, John Egan, Lucas Herrington, Ryan Giles; Mohamed Belloumi, Tim Iroegbunam, Regan Slater, Elliot Stroud; Oli McBurnie.

Ipswich Town (4-2-3-1): Christian Walton; Abdoul Ouattara, Dara O'Shea, Issa Diop, Leif Davis; Exequiel Palacios, Florentino; Abdul Fatawu, Julio Enciso, Jaden Philogene; Emersonn.

Susunan tersebut merupakan perkiraan berdasarkan prediksi Sports Mole, bukan lineup resmi klub.

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Hull menghadapi sejumlah masalah kebugaran. Eliot Matazo, Matt Targett, Ilyas Ansah, Darko Gyabi, dan Charlie Hughes diperkirakan absen. Lucas Gourna-Douath, Nobel Mendy, serta Jack Butland masih diragukan tampil.

Di kubu Ipswich, Jack Taylor dipastikan tidak tersedia, sedangkan Sasa Lukic masih harus menjalani pemeriksaan kondisi kebugaran.

Jadwal Hull City vs Ipswich Town

  • Pertandingan: Hull City vs Ipswich Town
  • Kompetisi: Premier League 2026/2027, pekan ke-9
  • Hari/tanggal: Sabtu, 31 Oktober 2026
  • Kick-off: 22.00 WIB
  • Stadion: MKM Stadium, Hull

Live Streaming Hull City vs Ipswich Town

Pertandingan Hull City kontra Ipswich Town dapat disaksikan melalui layanan streaming Vidio di Indonesia.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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