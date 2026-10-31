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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Bologna vs Monza di Serie A: Modal Kemenangan atas AC Milan Jadi Andalan

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Penulis: Efprizan
Samuel Mbangula menjadi andalan Bologna setelah mencetak hattrick saat mengalahkan AC Milan 4-2 di San Siro. (IG@bolognafc1909)
Samuel Mbangula menjadi andalan Bologna setelah mencetak hattrick saat mengalahkan AC Milan 4-2 di San Siro. (IG@bolognafc1909)

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PONTIANAK POST - Bologna menjamu Monza pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027 di Stadion Renato Dall’Ara, Sabtu, 31 Oktober 2026, dengan modal kemenangan 4-2 atas AC Milan yang ditandai hattrick Samuel Mbangula.

Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 waktu Italia atau 21.00 WIB.

Bologna berpeluang melanjutkan tren positif di bawah Raffaele Palladino, sedangkan Monza membutuhkan hasil untuk menghentikan dua kekalahan beruntun dan menjauh dari ancaman zona degradasi.

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Bologna Incar Kemenangan Ketiga Beruntun

Bologna datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan AC Milan 4-2 di San Siro pada Rabu (28/10/2026).

Samuel Mbangula menjadi sorotan setelah mencetak tiga gol dalam pertandingan tersebut, sekaligus membantu Bologna mengakhiri catatan positif Milan di bawah pelatih Ruben Amorim.

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Bologna telah mengumpulkan sembilan poin dari empat pertandingan terakhir liga sejak Palladino mengambil alih kursi pelatih pada pertengahan September.

Namun, ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan Bologna, yakni performa kandang. Tim tuan rumah belum meraih kemenangan kandang di liga sejak April, dengan catatan empat hasil imbang dan tiga kekalahan setelah kemenangan 2-0 atas Lecce.

Situasi itu membuat pertandingan melawan Monza menjadi kesempatan penting bagi Bologna untuk memperbaiki catatan di hadapan pendukung sendiri.

Monza Punya Masalah di Lini Pertahanan

Monza datang dengan kondisi berbeda setelah menelan kekalahan 1-4 dari Napoli pada pertandingan sebelumnya.

Gustavo Varela sempat mencetak gol penyama kedudukan, tetapi Monza kembali kehilangan kendali setelah jeda.

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Editor : Efprizan
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