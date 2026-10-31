Prediksi Skor dan Lineup Udinese vs Roma di Serie A: Misi Gasperini Kejar Puncak Klasemen

PONTIANAK POST - AS Roma mengincar kemenangan saat bertandang ke markas Udinese di Bluenergy Stadium, untuk menjaga persaingan di papan atas Serie A, sementara tuan rumah masih berjuang mengakhiri tujuh pertandingan tanpa kemenangan.

Pertandingan pekan ke-10 Serie A ini dijadwalkan berlangsung pukul 18.00 waktu Italia atau Minggu (1/11/2026) pukul 00.00 WIB.

Roma datang dengan modal kemenangan 4-2 atas Cagliari, sedangkan Udinese baru bermain imbang tanpa gol melawan Parma setelah mengalami enam kekalahan beruntun.

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Udinese berada di peringkat ke-17 dengan lima poin setelah sembilan pertandingan. Tim asuhan Kosta Runjaic belum menang dalam tujuh pertandingan terakhir Serie A dan juga gagal mencetak gol dalam tiga laga beruntun.

Hasil imbang melawan Parma memang menghentikan rentetan kekalahan, tetapi belum menyelesaikan persoalan produktivitas gol yang menjadi kelemahan utama mereka.

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Situasi berbeda dialami Roma yang menempati peringkat ketiga dan belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan liga, dengan enam kemenangan dan tiga hasil imbang.

Roma baru saja mencetak empat gol ketika mengalahkan Cagliari 4-2, setelah sebelumnya bermain imbang 3-3 melawan Napoli.

Kemenangan tersebut menjaga peluang Roma mendekati Inter Milan dan Lazio yang berada di posisi teratas klasemen.

Namun, Gian Piero Gasperini tetap harus memperhatikan pertahanan timnya karena Roma kebobolan lima gol dalam dua pertandingan terakhir Serie A.

Donyell Malen Jadi Andalan Roma

Donyell Malen menjadi salah satu pemain yang paling berbahaya di kubu Roma dengan koleksi tujuh gol dari delapan penampilan.