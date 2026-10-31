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Sepak Bola

Live Streaming dan Lineup Coventry City vs Sunderland: Rudoni Jadi Andalan, Xhaka Pimpin Lini Tengah

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Para pemain Sunderland merayakan gol penuh emosi setelah bermain imbang melawan Lech Poznan dalam duel sengit Liga Europa. (RADAR JOGJA)
Para pemain Sunderland merayakan gol penuh emosi setelah bermain imbang melawan Lech Poznan dalam duel sengit Liga Europa. (RADAR JOGJA)

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PONTIANAK POST – Coventry City akan menjamu Sunderland dalam lanjutan Premier League 2026/2027 pekan kesembilan.

Pertandingan yang berlangsung di Coventry Building Society Arena, Sabtu (31/10/2026), ini mempertemukan dua tim yang sedang berjuang menjauh dari zona bawah klasemen.

Tuan rumah diperkirakan mengandalkan Jack Rudoni sebagai salah satu motor serangan.

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Gelandang serang tersebut menjadi pemain penting dalam upaya Coventry membangun peluang, sementara Brandon Thomas-Asante dan Taiwo Awoniyi berpeluang mengisi lini depan.

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Sunderland datang dengan modal kemenangan atas Brentford di Carabao Cup. Granit Xhaka diperkirakan tetap menjadi sosok sentral di lini tengah, sedangkan Brian Brobbey berpeluang memimpin barisan penyerang.

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Perkiraan Lineup Coventry City vs Sunderland

Coventry City (4-2-3-1): Carl Rushworth; Milan van Ewijk, Stephen Mfuni, Ethan Pinnock, Jay Dasilva; Matt Grimes, Frank Onyeka; Brandon Thomas-Asante, Jack Rudoni, Ephron Mason-Clark; Taiwo Awoniyi.

Sunderland (4-2-3-1): Robin Roefs; Nordi Mukiele, Luke O'Nien, Omar Alderete, Reinildo; Noah Sadiki, Granit Xhaka; Chris Rigg, Habib Diarra, Nilson Angulo; Brian Brobbey.

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Daftar tersebut merupakan perkiraan Sports Mole, bukan susunan pemain resmi. Coventry memiliki sejumlah masalah kebugaran.

Aurèle Amenda, Haji Wright, Josh Eccles, dan Luke Woolfenden diperkirakan absen. Bek Bobby Thomas juga diragukan setelah mengalami masalah saat menghadapi Fulham.

Di kubu Sunderland, Dan Ballard dan Romaine Mundle masih belum tersedia. Wilson Isidor berpeluang kembali masuk skuad setelah mendekati pemulihan, tetapi kepastian keterlibatannya tetap menunggu keputusan pelatih Régis Le Bris.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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