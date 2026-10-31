Prediksi Skor dan Lineup AC Milan vs Inter Milan di Serie A: Nerazzurri Dibayangi Rekor Buruk Derby

PONTIANAK POST - Inter Milan menghadapi AC Milan dalam Derby della Madonnina di Stadion San Siro, dengan misi mempertahankan puncak klasemen Serie A sekaligus mengakhiri catatan tujuh pertandingan derby tanpa kemenangan.

Pertandingan pekan ke-10 ini dimulai pukul 20.45 waktu Italia atau Minggu (1/11/2026) pukul 02.45 WIB.

Nerazzurri datang sebagai pemimpin klasemen dengan 25 poin dari sembilan pertandingan, sedangkan AC Milan berada di posisi kelima dengan 18 poin setelah menelan kekalahan 2-4 dari Bologna.

Advertisement Inter memiliki modal lebih baik, tetapi rekor pertemuan terakhir justru memberikan alasan bagi Milan untuk percaya diri.

Inter Unggul di Klasemen, Milan Punya Modal Derby

Inter asuhan Cristian Chivu sedang menikmati awal musim yang kuat dengan delapan kemenangan dan satu hasil imbang di Serie A.

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Kemenangan 2-0 atas Venezia pada Rabu (28/10/2026) mempertahankan posisi Inter di puncak klasemen dengan keunggulan selisih gol atas Lazio.

Inter telah mengumpulkan 25 poin, menjadi salah satu awal musim terbaik klub tersebut di kompetisi liga pada era tiga poin untuk kemenangan.

Namun, Inter memiliki persoalan tersendiri ketika menghadapi rival sekota.

Mereka tidak pernah menang dalam tujuh pertemuan terakhir melawan Milan, dengan lima kekalahan dan dua hasil imbang.

Sebaliknya, Milan berhasil memenangi lima dari tujuh derby terakhir dan memenangkan dua pertemuan Serie A musim lalu dengan skor masing-masing 1-0.