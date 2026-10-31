Live Streaming dan Lineup Dewa United vs Persija: Duel Dua Tim Teratas, Siapa Berpeluang Rebut Poin?

PONTIANAK POST – Dewa United akan menjamu Persija Jakarta dalam pertandingan pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027.

Duel dua tim penghuni posisi teratas klasemen sementara ini berlangsung di Banten International Stadium, Serang, Sabtu (31/10/2026) malam.

Persija datang sebagai pemuncak klasemen dengan koleksi 18 poin, sedangkan Dewa United berada di posisi kedua dengan 14 poin.

Advertisement Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi tuan rumah untuk memangkas jarak sekaligus menjaga persaingan di papan atas.

Persija memiliki Alexander Jeremejeff yang berpeluang kembali menjadi tumpuan di lini depan. Penyerang tersebut sudah mencetak enam gol di kompetisi musim ini.

Advertisement Sementara Dewa United diperkirakan mengandalkan kreativitas Egy Maulana Vikri dan Taisei Marukawa untuk menyokong Denilson Junior.

Perkiraan Lineup Dewa United vs Persija

Dewa United (4-2-3-1): Sonny Stevens; Johnathan, Nick Kuipers, Ko Myeong-seok, Alta Ballah; Jean Mangabeira, Ivar Jenner; Taisei Marukawa, Egy Maulana Vikri, Noah Sadaoui; Denilson Junior.

Persija Jakarta (4-3-3): Nadeo Argawinata; Ilham Rio Fahmi, Radovan Pankov, Muhammad Ferarri, Dony Tri Pamungkas; Rayhan Hannan, Stjepan Loncar, Kwon Chang-hoon; Witan Sulaeman, Alexander Jeremejeff, Arlyansyah Abdulmanan.

Susunan tersebut merupakan perkiraan, bukan lineup resmi. Persija dipastikan kehilangan Denis Kolinger yang harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning.

Pelatih Shin Tae-yong menyebut timnya perlu menyiapkan kombinasi baru di lini pertahanan untuk menggantikan bek tersebut.