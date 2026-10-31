Prediksi Skor Bayern Munich vs Borussia Dortmund di Bundesliga: Kane Buru Kemenangan di Der Klassike

PONTIANAK POST - Bayern Munich menghadapi Borussia Dortmund dalam Der Klassiker pekan kedelapan Bundesliga 2026/2027 di Allianz Arena, Minggu, 1 November 2026, pukul 00.30 WIB, dengan perhatian tertuju pada absennya pelatih Vincent Kompany yang masih menjalani pemulihan kesehatan.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim teratas yang sama-sama mengoleksi 17 poin dari tujuh pertandingan dan belum terkalahkan di Bundesliga musim ini.

Berdasarkan prediksi Sports Mole, Football Whispers, dan Forebet, Bayern lebih diunggulkan untuk memenangkan pertandingan, meskipun Dortmund memiliki pertahanan yang cukup solid.

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Isu terbesar menjelang Der Klassiker adalah kondisi kesehatan Vincent Kompany yang harus absen setelah mengalami gangguan kesehatan saat sesi latihan pada 23 Oktober.

Reuters melaporkan, Kompany sempat menjalani perawatan di rumah sakit sebelum diperbolehkan pulang pada Rabu, 28 Oktober 2026, tetapi belum bisa kembali mendampingi tim.

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Asisten pelatih Aaron Danks mengambil alih tanggung jawab di pinggir lapangan, termasuk ketika Bayern mengalahkan Magdeburg 6-1 pada pertandingan DFB-Pokal.

Danks menegaskan tidak akan melakukan perubahan besar dalam pendekatan permainan Bayern.

"Kami menghadapi jadwal yang berat, tetapi kami siap. Ini pertandingan besar yang disaksikan di seluruh dunia," kata Danks dalam pernyataan yang dikutip laman resmi Bundesliga.

Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Bayern harus menghadapi Dortmund dalam pertandingan yang berpotensi memengaruhi persaingan papan atas.

Kane dan Olise Jadi Ancaman Dortmund

Bayern memiliki modal produktivitas yang mengesankan dengan mencetak 25 gol dan kebobolan enam kali dalam tujuh pertandingan Bundesliga.