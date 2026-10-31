Prediksi Skor Borussia Monchengladbach vs Paderborn di Bundesliga: Lanjut Bangkit Tanpa Kevin Diks

PONTIANAK POST - Borussia Mönchengladbach menjamu SC Paderborn pada pekan kedelapan Bundesliga 2026/2027 di Borussia-Park, Sabtu, 31 Oktober 2026, pukul 21.30 WIB, dengan misi melanjutkan kebangkitan setelah meraih kemenangan perdana di liga.

Pertandingan ini juga menjadi perhatian suporter Timnas Indonesia karena bek Kevin Diks dipastikan belum tersedia untuk memperkuat Gladbach.

Menurut laporan Sports Mole dan Bulinews pada 29 Oktober, Diks masih membutuhkan waktu untuk mengembalikan kebugaran serta ritme latihan setelah absen dalam dua pertandingan terakhir karena alasan pribadi.

Advertisement Pelatih Alexander Blessin memperkirakan pemain Indonesia tersebut baru bisa kembali ketika Gladbach menghadapi Hamburger SV pada pertandingan berikutnya.

Gladbach Incar Kemenangan Kedua di Bundesliga

Gladbach mulai menunjukkan perkembangan setelah melewati periode buruk pada awal musim.

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Tim asuhan Blessin mengakhiri rentetan kekalahan dengan menundukkan VfB Stuttgart 3-2 pada 23 Oktober 2026, kemudian mengalahkan Karlsruher SC 2-0 pada putaran kedua DFB-Pokal.

Gladbach masih berada di posisi ke-18 dengan tiga poin menjelang pertandingan ini, sehingga kemenangan di kandang menjadi penting untuk memperbaiki posisi mereka.

Namun, pekerjaan rumah Gladbach masih cukup besar, terutama lini pertahanan yang tercatat sebagai salah satu yang paling rapuh di Bundesliga.

Kevin Diks menjadi salah satu pemain yang ketidakhadirannya memengaruhi pilihan Blessin dalam menyusun pertahanan.

Paderborn Datang dengan Kepercayaan Diri

SC Paderborn juga memiliki modal positif meskipun baru tersingkir dari DFB-Pokal setelah kalah 0-1 dari Stuttgart.