Prediksi Skor dan Lineup Levante vs Atletico Madrid di La Liga: Bidik Tujuh Kemenangan Beruntun

PONTIANAK POST - Atletico Madrid memburu kemenangan ketujuh secara beruntun di La Liga saat bertandang ke markas Levante pada pekan ke-11 di Stadion Ciutat de Valencia, Sabtu (31/10/2026), pukul 20.00 WIB.

Atletico datang dengan modal enam kemenangan beruntun dan menempati peringkat kedua klasemen dengan 25 poin, hanya terpaut dua angka dari Barcelona, sedangkan Levante berada di posisi ke-14 dengan 10 poin.

Atletico Madrid dalam Tren Positif

Advertisement Atletico memiliki konsistensi lebih baik dibandingkan Levante sepanjang kompetisi musim ini.

Tim asuhan Diego Simeone tersebut memenangi enam pertandingan terakhir La Liga, sementara Levante masih kesulitan menjaga kestabilan permainan dengan catatan dua kemenangan, empat hasil imbang, dan empat kekalahan dari 10 pertandingan.

Levante sebenarnya memiliki modal positif ketika bermain di kandang setelah mengalahkan Athletic Bilbao 3-1 pada pertandingan kandang sebelumnya.

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Namun, kekalahan 1-2 dari Real Sociedad pada pertandingan terakhir menjadi pekerjaan rumah bagi pelatih Luís Castro.

Levante juga hanya memenangi 10 dari 41 pertemuan melawan Atletico di seluruh kompetisi.

Pernyataan Pelatih Jelang Pertandingan

Pelatih Levante Luís Castro mengakui Atletico mengalami perkembangan dibandingkan musim sebelumnya, baik dari kualitas individu maupun kolektivitas permainan.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dipublikasikan melalui situs resmi Levante pada 30 Oktober, Castro mengatakan Atletico memiliki lebih banyak pilihan pemain dan variasi taktik.

"Atletico lebih baik dibandingkan tahun lalu dan memiliki lebih banyak solusi," kata Castro.