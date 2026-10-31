Prediksi Skor dan Lineup Barcelona vs Alaves di La Liga: Blaugrana Hentikan Dua Kekalahan Beruntun

PONTIANAK POST - Barcelona menghadapi Alaves pada pekan ke-11 La Liga 2026/2027 di Spotify Camp Nou, Minggu (1/11/2026) dini hari pukul 03.00 WIB, dengan misi menghentikan dua kekalahan beruntun setelah takluk dari Paris Saint-Germain dan Real Madrid.

Pertandingan ini menjadi ujian bagi Hansi Flick untuk mengembalikan kepercayaan diri tim sekaligus mempertahankan posisi puncak klasemen sementara.

Barcelona Dituntut Bangkit setelah Dua Kekalahan

Advertisement Barcelona mengawali musim dengan performa impresif melalui 11 kemenangan beruntun di berbagai kompetisi sebelum mengalami dua kekalahan berturut-turut.

Kekalahan 2-4 dari Paris Saint-Germain di Liga Champions pada 20 Oktober 2026 dilanjutkan dengan hasil negatif 1-2 melawan Real Madrid dalam El Clasico.

Meski demikian, Barcelona masih memimpin klasemen La Liga dengan 27 poin dari 10 pertandingan, unggul dua angka atas Atletico Madrid.

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Blaugrana memiliki peluang besar kembali ke jalur kemenangan karena bermain di kandang dan menghadapi Alaves yang sedang mengalami penurunan performa.

Alaves sendiri berada di peringkat ketujuh dengan 12 poin setelah hanya mengumpulkan satu hasil imbang dalam enam pertandingan terakhir.

Namun, Barcelona tetap perlu berhati-hati karena Alaves pernah mengalahkan mereka 1-0 pada pertemuan terakhir di Mendizorrotza, Mei 2026.

Pernyataan Hansi Flick dan Quique Sanchez Flores

Pelatih Barcelona Hansi Flick menegaskan timnya tetap memiliki keyakinan terhadap kemampuan skuad dan filosofi permainan meskipun baru mengalami dua kekalahan.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dimuat situs resmi Barcelona pada 30 Oktober, Flick menyatakan target utama timnya adalah kembali meraih kemenangan.