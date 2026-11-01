Prediksi Skor Liverpool vs Arsenal di Liga Inggris: Peluang The Gunners Rebut Puncak Klasemen

PONTIANAK POST - Arsenal berpeluang mengambil alih puncak klasemen Liga Inggris 2026/2027 saat menghadapi Liverpool pada pekan kesembilan di Anfield, Minggu (1/11/2026), setelah Manchester City kalah 0-1 dari Brighton & Hove Albion.

Pertandingan Liverpool vs Arsenal dijadwalkan berlangsung pukul 23.30 WIB (live SCTV), dengan tiga poin menjadi target penting bagi kedua tim dalam persaingan papan atas Premier League.

Manchester City masih memimpin klasemen dengan 21 poin, tetapi kekalahan dari Brighton membuat posisi mereka terancam oleh Arsenal yang memiliki poin sama dan berada di urutan kedua berdasarkan selisih gol.

Advertisement The Gunners bahkan cukup meraih hasil imbang untuk menggusur Manchester City dari posisi teratas, sedangkan kemenangan di Anfield akan memberikan peluang lebih besar bagi The Gunners untuk memimpin klasemen.

Liverpool Berbekal Lima Kemenangan Beruntun

Liverpool menghadapi pertandingan ini dengan modal lima kemenangan berturut-turut di seluruh kompetisi.

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Kemenangan 2-0 atas Brighton di Premier League menjadi salah satu hasil penting bagi Liverpool sebelum menghadapi Arsenal.

Tim asuhan Andoni Iraola juga berhasil menyingkirkan Chelsea melalui adu penalti setelah bermain imbang 1-1 pada ajang Piala Liga Inggris.

Alexander Isak menjadi salah satu pemain yang patut diperhatikan karena telah mencetak enam gol dalam enam penampilan terakhirnya di Premier League.

Sementara itu, Florian Wirtz diperkirakan kembali menjadi bagian penting dari lini serang Liverpool setelah pulih dari cedera ringan pada pergelangan kaki.

Namun, Liverpool masih kehilangan Hugo Ekitike, Conor Bradley, Jeremie Frimpong, dan Giovanni Leoni akibat cedera.