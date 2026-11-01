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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Persib vs Isenmulang FC di BRI Super League: Tetap Mengaum Tanpa Igor Tolic

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Penulis: Efprizan
Marc Klok siap kembali memperkuat Persib Bandung saat menjamu Isenmulang Kalteng FC di pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027. (IG@marcklok)
Marc Klok siap kembali memperkuat Persib Bandung saat menjamu Isenmulang Kalteng FC di pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027. (IG@marcklok)

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PONTIANAK POST - Persib Bandung harus menghadapi Isenmulang Kalteng FC tanpa pelatih kepala Igor Tolic di pinggir lapangan pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (1/11/2026).

Pertandingan dijadwalkan mulai pukul 15.30 WIB (live Indosiar) dengan Persib memburu tiga poin untuk menjaga persaingan di papan atas, sedangkan Isenmulang membutuhkan kemenangan demi memperbaiki posisi di klasemen.

Berdasarkan informasi resmi I.League, Tolic absen karena akumulasi dua kartu kuning yang diterimanya saat menghadapi Persik Kediri dan Garudayaksa FC.

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Posisinya di pinggir lapangan akan digantikan asisten pelatih Zlatko Runje, tetapi kendali strategi tetap berada di tangan Tolic.

Persib Tanpa Igor Tolic, Marc Klok Siap Kembali

Dikutip dari I.League, Runje memastikan persiapan Persib berjalan sesuai rencana meskipun Tolic tidak bisa mendampingi pemain secara langsung.

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"Dia tetap bersama tim dan mengatur segalanya meskipun sekarang harus absen," kata Runje.

Runje juga menegaskan Persib tetap menghormati kekuatan lawan dan tidak ingin kehilangan fokus terhadap permainan sendiri.

"Kami lebih fokus pada tim sendiri, kualitas pemain, dan gagasan tentang bagaimana kami ingin bermain, tetapi tetap menghormati lawan karena mereka tim bagus dan bisa sangat berbahaya," ujarnya.

Kabar positif datang dari Marc Klok yang siap kembali bermain setelah sebelumnya diistirahatkan dan absen akibat sanksi.

Dalam keterangan kepada I.League, Klok mengatakan, "Persiapan sangat baik, saya sangat siap dan banyak pemain juga siap untuk pertandingan besok."

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Editor : Efprizan
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