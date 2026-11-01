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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup PSIM vs Borneo FC di Super League: Laskar Mataram Terancam Tanpa Tiga Pilar

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Penulis: Efprizan
Borneo FC membidik kemenangan atas PSIM Yogyakarta untuk memperbaiki posisi di klasemen BRI Super League 2026/2027. (IG@borneofc.id)
Borneo FC membidik kemenangan atas PSIM Yogyakarta untuk memperbaiki posisi di klasemen BRI Super League 2026/2027. (IG@borneofc.id)

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PONTIANAK POST - PSIM Yogyakarta menghadapi Borneo FC dengan kehilangan tiga pemain penting saat menjamu Pesut Etam pada pekan kedelapan BRI Super League 2026/2027 di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (1/11/2026).

Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 15.30 WIB (live Vidio), dengan PSIM memburu kemenangan perdana setelah melewati tujuh pertandingan tanpa kemenangan.

Berdasarkan klasemen resmi I.League, PSIM berada di peringkat ke-17 dengan dua poin, sedangkan Borneo FC menempati posisi ke-12 dengan sembilan poin dari enam pertandingan.

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Persoalan PSIM semakin berat karena Ze Valente, Mauro Caballero, dan Riyatno Abiyoso dipastikan tidak bisa memperkuat tim.

PSIM Kehilangan Tiga Pemain Penting

Radar Jogja, (jaringan Pontianak Post), melaporkan Ze Valente masih menjalani hukuman larangan bermain setelah menerima kartu merah ketika menghadapi Bhayangkara FC.

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Mauro Caballero juga absen akibat sanksi disiplin, sedangkan Riyatno Abiyoso masih mengalami cedera.

Caretaker pelatih PSIM, Guntur Cahyo Utomo, mengakui pertandingan melawan Borneo FC menjadi kesempatan penting bagi timnya untuk mendapatkan poin maksimal.

Dikutip dari I.League dalam konferensi pers prapertandingan, Sabtu (31/10), Guntur mengatakan, "Laga melawan Borneo FC adalah laga penting bagi kami, dan kami sudah mempersiapkan diri untuk menghadapinya dengan serius."

Guntur menambahkan waktu persiapan sekitar satu pekan dimanfaatkan untuk memulihkan kondisi pemain setelah menghadapi jadwal pertandingan yang padat.

Guntur juga menyebut kondisi emosional dan fisik pemain mulai membaik sehingga berharap timnya tampil maksimal di hadapan pendukung sendiri.

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Editor : Efprizan
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