Prediksi Skor dan Lineup Como vs Venezia di Serie A: Misi I Lariani Pertahankan Tren Positif

PONTIANAK POST - Como berpeluang melanjutkan tren empat kemenangan beruntun saat menjamu Venezia pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia, Minggu, 1 November 2026 pukul 12.30 waktu Italia atau 18.30 WIB.

I Lariani datang dengan kepercayaan diri tinggi setelah mengalahkan Torino 3-1 pada pertandingan sebelumnya, sedangkan Venezia masih berjuang keluar dari dasar klasemen setelah menelan delapan kekalahan dari sembilan pertandingan.

Como Sedang dalam Tren Positif, Venezia Tertekan

Advertisement Como mencatatkan empat kemenangan beruntun di seluruh kompetisi dengan torehan 12 gol dan hanya tiga kali kebobolan.

Kemenangan atas Fiorentina, Sassuolo, dan Torino memperlihatkan konsistensi tim asuhan Cesc Fabregas dalam persaingan Serie A.

Kemenangan 3-1 atas Torino juga memperlihatkan kekuatan mental Como setelah tertinggal lebih dahulu sebelum Jacobo Ramon, Nico Paz, dan Martin Baturina memastikan tiga poin.

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Como mengumpulkan 20 poin dari sembilan pertandingan dan menempati peringkat kelima klasemen sementara.

Sebaliknya, Venezia baru mengoleksi tiga poin dan berada di posisi ke-20 setelah delapan kali kalah.

Venezia baru menghasilkan enam gol di Serie A dan sudah kebobolan lebih dari dua gol per pertandingan.

Situasi tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi Davide Nicola yang harus memperbaiki efektivitas serangan sekaligus mengantisipasi produktivitas tuan rumah.

Fabregas dan Nicola Beri Pernyataan Jelang Pertandingan

Pelatih Como Cesc Fabregas mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan Venezia meskipun lawannya berada di dasar klasemen.