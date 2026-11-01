Prediksi Skor dan Lineup Lazio vs Cagliari di Serie A: I Biancocelesti Sedang Mode Bantai-bantai

PONTIANAK POST - Lazio memburu kemenangan keenam beruntun di Serie A saat menjamu Cagliari pada pekan ke-10 di Stadion Olimpico, Roma, Minggu, 1 November 2026, pukul 21.00 WIB.

Tim asuhan Gennaro Gattuso sedang berada dalam performa impresif setelah menghancurkan Sassuolo 6-2, sedangkan Cagliari datang dengan catatan tiga kekalahan beruntun.

Lazio dalam Performa Terbaik, Cagliari Terpuruk

Advertisement Lazio belum terkalahkan dalam sembilan pertandingan awal Serie A musim ini dan berhasil mencatatkan tujuh kemenangan dari delapan laga sebelumnya, alias dalam mode bantai-bantai.

Kemenangan besar 6-2 atas Sassuolo semakin memperlihatkan produktivitas lini serang Biancocelesti, julukan Lazio.

Tijjani Noslin mencetak dua gol dalam pertandingan tersebut, sementara Lazio kini memiliki catatan tujuh pertandingan liga berturut-turut dengan minimal dua gol.

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Di sisi lain, Cagliari mengalami penurunan performa setelah mengawali kompetisi dengan empat kemenangan dari enam pertandingan.

Fabio Pisacane harus mencari solusi setelah timnya menelan tiga kekalahan beruntun dan kebobolan 10 gol dalam periode tersebut.

Dalam pertandingan terakhir melawan AS Roma, Cagliari sempat menyamakan kedudukan 2-2 melalui Daniel Maldini sebelum akhirnya kalah 2-4.

Namun, perhatian terhadap Maldini juga meningkat karena pemain tersebut menjadi salah satu sumber gol penting Cagliari musim ini.

Gattuso Waspadai Serangan Balik Cagliari

Pelatih Lazio Gennaro Gattuso meminta anak asuhnya tidak terlena dengan posisi di papan atas dan tetap menjaga intensitas permainan.