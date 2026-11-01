Prediksi Skor dan Lineup Juventus vs Napoli di Serie A: Allegri Hadapi Mantan yang Marah dan Terluka

PONTIANAK POST - Juventus dan Napoli sama-sama mengoleksi 14 poin menjelang duel pekan ke-10 Serie A 2026/2027 di Allianz Stadium, Turin, Senin dini hari, 2 November 2026 pukul 02.45 WIB, dengan sorotan tertuju pada kembalinya Massimiliano Allegri menghadapi mantan klubnya.

Juventus datang setelah kalah 0-2 dari Genoa, sedangkan Napoli membawa modal kemenangan 4-1 atas Monza.

Juventus dalam Tekanan, Napoli Mulai Menemukan Ketajaman

Advertisement Juventus sedang menghadapi periode sulit setelah gagal menjaga konsistensi di Serie A.

Kekalahan dari Genoa memperpanjang tekanan terhadap Luciano Spalletti yang membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan pendukung.

Juventus kini berada di peringkat kedelapan, sementara Napoli menempati posisi ketujuh dengan jumlah poin sama setelah sembilan pertandingan.

Sebaliknya, Napoli menunjukkan perkembangan dalam produktivitas serangan setelah mencetak empat gol ke gawang Monza.

Rasmus Hojlund membuka kemenangan tersebut, sedangkan Kevin De Bruyne semakin memperlihatkan kontribusinya dengan mencetak gol keempat di Serie A musim ini.

Napoli mencetak sedikitnya tiga gol dalam lima dari enam pertandingan terakhirnya di berbagai kompetisi. Namun, catatan tandang masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim berjuluk I Partenopei tersebut.

Juventus juga memiliki modal sejarah di Turin karena memenangi 11 dari 15 pertemuan kandang terakhir melawan Napoli.

Spalletti dan Allegri Saling Waspadai

Pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya membutuhkan perubahan mental setelah hasil yang tidak memuaskan.