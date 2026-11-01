Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Juventus vs Napoli di Serie A: Allegri Hadapi Mantan yang Marah dan Terluka

E
Penulis: Efprizan
Nick Woltemade menjadi salah satu pemain yang diandalkan Juventus untuk menghadapi Napoli pada lanjutan Serie A 2026/2027 di Allianz Stadium. (IG@nickwoltemade)
Nick Woltemade menjadi salah satu pemain yang diandalkan Juventus untuk menghadapi Napoli pada lanjutan Serie A 2026/2027 di Allianz Stadium. (IG@nickwoltemade)

Advertisement

PONTIANAK POST - Juventus dan Napoli sama-sama mengoleksi 14 poin menjelang duel pekan ke-10 Serie A 2026/2027 di Allianz Stadium, Turin, Senin dini hari, 2 November 2026 pukul 02.45 WIB, dengan sorotan tertuju pada kembalinya Massimiliano Allegri menghadapi mantan klubnya.

Juventus datang setelah kalah 0-2 dari Genoa, sedangkan Napoli membawa modal kemenangan 4-1 atas Monza.

Juventus dalam Tekanan, Napoli Mulai Menemukan Ketajaman

Advertisement

Juventus sedang menghadapi periode sulit setelah gagal menjaga konsistensi di Serie A.

Kekalahan dari Genoa memperpanjang tekanan terhadap Luciano Spalletti yang membutuhkan kemenangan untuk mengembalikan kepercayaan pendukung.

Juventus kini berada di peringkat kedelapan, sementara Napoli menempati posisi ketujuh dengan jumlah poin sama setelah sembilan pertandingan.

Advertisement

Baca Juga: Prediksi Skor dan Lineup Lazio vs Cagliari di Serie A: I Biancocelesti Sedang Mode Bantai-bantai

Sebaliknya, Napoli menunjukkan perkembangan dalam produktivitas serangan setelah mencetak empat gol ke gawang Monza.

Rasmus Hojlund membuka kemenangan tersebut, sedangkan Kevin De Bruyne semakin memperlihatkan kontribusinya dengan mencetak gol keempat di Serie A musim ini.

Napoli mencetak sedikitnya tiga gol dalam lima dari enam pertandingan terakhirnya di berbagai kompetisi. Namun, catatan tandang masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim berjuluk I Partenopei tersebut.

Juventus juga memiliki modal sejarah di Turin karena memenangi 11 dari 15 pertemuan kandang terakhir melawan Napoli.

Spalletti dan Allegri Saling Waspadai

Pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya membutuhkan perubahan mental setelah hasil yang tidak memuaskan.

Advertisement
Editor : Efprizan
Bagikan:

Artikel Terkait

Prediksi Skor dan Lineup Monza vs Napoli di Serie A: Allegri Absen di Pinggir Lapangan

Prediksi Skor dan Lineup Monza vs Napoli di Serie A: Allegri Absen di Pinggir Lapangan

Prediksi skor Monza vs Napoli di Serie A, Kamis dini hari WIB, lengkap dengan lineup dan prediksi skor.

Preview Liga Champions: Villarreal dan Napoli Sama-Sama Memburu Kemenangan Perdana

Preview Liga Champions: Villarreal dan Napoli Sama-Sama Memburu Kemenangan Perdana

Villarreal menjamu Napoli di Liga Champions. Iñigo Pérez menuntut ketajaman, sementara Allegri meminta tim memperbaiki pertahanan.

Prediksi Inter Milan vs Napoli di Liga Italia: Chivu Tolak Dejavu, Allegri Kembali Jadi Ancaman

Prediksi Inter Milan vs Napoli di Liga Italia: Chivu Tolak Dejavu, Allegri Kembali Jadi Ancaman

Inter Milan vs Napoli menjadi duel Chivu dan Allegri. Chivu berusaha mengakhiri rekor buruk melawan pelatih Napoli tersebut.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer