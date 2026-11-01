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Sepak Bola

Prediksi Skor dan Lineup Getafe vs Sevilla di La Liga: Garcia Plaza Waspadai Rekor Kandang Si Biru

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Penulis: Efprizan
Getafe belum terkalahkan dalam lima pertandingan kandang La Liga musim ini dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang. (IG@getafecf)
Getafe belum terkalahkan dalam lima pertandingan kandang La Liga musim ini dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang. (IG@getafecf)

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PONTIANAK POST - Sevilla membawa modal dua kemenangan beruntun saat bertandang ke markas Getafe pada pekan ke-11 La Liga 2026/2027 di Coliseum, Minggu (1/11/2026).

Pertandingan dijadwalkan berlangsung pukul 14.00 waktu Spanyol atau 20.00 WIB, dengan Sevilla berusaha menjaga posisi di papan atas, sedangkan Getafe membutuhkan poin untuk menjauh dari zona bawah klasemen.

Sevilla menempati peringkat keenam dengan 17 poin dari 10 pertandingan, sementara Los Azulones (Si Biru) berada di posisi ke-18 dengan sembilan poin.

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Sevilla Punya Modal, Getafe Andalkan Rekor Kandang

Sevilla datang setelah mengalahkan Osasuna 2-0 di La Liga dan menang 3-0 atas Sporting Hortaleza pada Copa del Rey.

Sebaliknya, Getafe masih berusaha memperbaiki performa setelah kalah 0-4 dari Athletic Bilbao sebelum bangkit mengalahkan Lebrijana 3-2 di Copa del Rey.

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Meski posisi klasemen lebih baik, Sevilla tetap menghadapi tantangan karena Getafe belum terkalahkan dalam lima pertandingan kandang La Liga musim ini, dengan catatan dua kemenangan dan tiga hasil imbang.

Pelatih Sevilla Luis García Plaza mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan kekuatan tuan rumah.

"Ini pertandingan sulit; belum ada tim yang mengalahkan mereka di kandang," kata García Plaza dalam konferensi pers prapertandingan yang dimuat situs resmi Sevilla.

Ia menilai Getafe memiliki karakter permainan langsung dan kuat secara fisik, sehingga Sevilla harus tampil maksimal untuk membawa pulang kemenangan.

Dari kubu tuan rumah, José Bordalás meminta pemainnya menunjukkan respons setelah serangkaian hasil kurang memuaskan.

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Editor : Efprizan
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