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Sepak Bola

Prediksi Skor Racing de Santander vs Real Madrid di La Liga: Jaga Momentum Kemenangan El Clasico

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Penulis: Efprizan
Kylian Mbappe menjadi andalan Real Madrid untuk memburu kemenangan keenam beruntun saat menghadapi Racing de Santander di El Sardinero. (IG@realmadrid)
Kylian Mbappe menjadi andalan Real Madrid untuk memburu kemenangan keenam beruntun saat menghadapi Racing de Santander di El Sardinero. (IG@realmadrid)

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PONTIANAK POST - Real Madrid memburu kemenangan keenam secara beruntun saat bertandang ke markas Racing de Santander pada pekan ke-11 La Liga 2026/2027 di Campos de Sport de El Sardinero, Minggu (1/11/2026), pukul 16.15 waktu Spanyol atau 22.15 WIB.

Sorotan tertuju pada Kylian Mbappe yang sedang produktif serta Yassir Zabiri, pencetak delapan gol Racing di La Liga musim ini.

Misi Madrid tidak mudah karena Racing belum terkalahkan dalam lima pertandingan kandang musim ini, dengan catatan tiga kemenangan dan dua hasil imbang.

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Mourinho juga ingin menjaga momentum setelah membawa Madrid mengalahkan Barcelona 2-1 dalam El Clasico pekan lalu.

Pertandingan ini menjadi kunjungan pertama Madrid ke markas Racing di kompetisi liga sejak September 2011.

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Racing Hadapi Laga Terberat di Kandang

Pelatih Racing, José Alberto López, meminta anak asuhnya tetap bermain dengan karakter sendiri dan tidak kehilangan keberanian menghadapi Madrid.

Dalam konferensi pers prapertandingan yang dikutip GOAL, López mengingatkan bahwa Madrid memiliki kualitas individu yang bisa menentukan pertandingan meskipun tidak tampil dominan.

"Real Madrid tidak membutuhkan permainan yang hebat untuk mengalahkan Anda, mereka terlebih dahulu mencari gol, kemudian permainan," kata López.

Ia juga menegaskan keberanian tidak berarti bermain tanpa perhitungan karena Madrid bisa memanfaatkan setiap kesalahan.

"Kami akan berusaha mempertahankan gaya bermain sendiri, tetapi keberanian bukan berarti bertindak ceroboh, kami harus tetap seimbang," ujarnya.

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Editor : Efprizan
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