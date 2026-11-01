Prediksi Skor dan Lineup Athletic Bilbao vs Real Sociedad di La Liga: Derby Basque Makin Panas

PONTIANAK POST - Athletic Bilbao menghadapi Real Sociedad dalam Derby Basque pekan ke-11 La Liga 2026/2027 di Stadion San Mames, Senin (2/11/2026) pukul 03.00 WIB, dengan tim tamu membawa modal empat kemenangan beruntun di kompetisi domestik.

Real Sociedad yang dilatih Pellegrino Matarazzo berpeluang memperpanjang tren positif sekaligus mempertahankan posisinya di lima besar klasemen.

Sementara itu, Athletic Bilbao asuhan Edin Terzic memburu kemenangan ketiga beruntun setelah menaklukkan Getafe 4-0 di La Liga dan AE Prat 6-1 di Copa del Rey.

Advertisement Menurut data klasemen resmi Real Sociedad setelah pekan ke-10, Real Sociedad menempati peringkat kelima dengan 19 poin, sedangkan Athletic berada di posisi ketujuh dengan 13 poin.

Pertandingan ini juga menarik karena Real Sociedad tidak terkalahkan dalam lima pertemuan terakhir melawan Athletic di berbagai kompetisi, berdasarkan.

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Isu utama menjelang pertandingan adalah ambisi kedua pelatih dalam menghadapi rival sekota sekaligus rival regional yang memiliki sejarah panjang di sepak bola Spanyol.

Pelatih Athletic, Edin Terzic, menegaskan timnya harus mengamankan tiga poin dalam pertandingan yang menjadi pengalaman derby Basque pertamanya sebagai pelatih.

Dikutip dari situs resmi Athletic Club pada 31 Oktober 2026, Terzic mengatakan, "Kami harus menang, mendapatkan tiga poin, dan menyampaikan pesan positif."

Terzic juga mengakui Real Sociedad sedang berada dalam performa bagus setelah memenangi empat pertandingan La Liga secara beruntun.

"Mereka memiliki banyak keunggulan, kuat di lini tengah, sangat berbahaya dalam serangan balik, dan bermain sangat baik sebagai sebuah tim," ujar Terzic.