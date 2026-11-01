Prediksi Skor dan Lineup Elche vs Valencia di La Liga: Psywar Kelelawar di Derbi Comunitat

PONTIANAK POST - Elche menjamu Valencia pada pekan ke-11 La Liga 2026/2027 di Stadion Manuel Martínez Valero, Senin (2/11/2026), pukul 00.30 WIB, dengan kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Elche datang dengan modal lima pertandingan tanpa kekalahan di semua kompetisi, sedangkan Los Murciélagos (Kelelawar), masih kesulitan menemukan konsistensi setelah gagal menang dalam empat pertandingan liga terakhir.

Pertandingan bertajuk Derbi Comunitat ini menjadi kesempatan penting bagi Martin Anselmi untuk membawa Elche menjauh dari zona degradasi, sekaligus tantangan bagi Javier Aguirre yang sedang berusaha mengangkat performa Valencia.

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Elche mengumpulkan 10 poin dari 10 pertandingan, hasil dua kemenangan, empat imbang, dan empat kekalahan.

Elche juga mencatatkan delapan poin dari empat pertandingan liga terakhir dan baru saja mengalahkan Pinatar dengan skor 3-1 di Copa del Rey.

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Sebaliknya, Valencia berada di posisi ke-19 dengan enam poin setelah hanya meraih satu kemenangan dari 10 pertandingan liga.

Produktivitas menjadi persoalan utama tim tamu yang baru mencetak tujuh gol, sementara sudah kebobolan 17 kali.

Pelatih Elche Martin Anselmi mengingatkan anak asuhnya agar tidak meremehkan lawan meskipun Valencia sedang mengalami periode sulit.

Dikutip dari situs resmi Elche, Anselmi mengatakan, "Kami sangat ingin menang di kandang dan tidak ada yang lebih baik daripada menghadapi lawan besar untuk meraih tiga poin."

Dia juga mengingatkan pentingnya konsentrasi sepanjang pertandingan karena Valencia tetap memiliki kualitas dan potensi untuk memberikan perlawanan.