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Sepak Bola

Manchester United Gagal Menang Sembilan Laga, Michael Carrick Yakin Masih Pimpin Tim Lawan Roma

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Penulis: Efprizan
Manchester United menelan kekalahan 0-2 dari Chelsea di Stamford Bridge, Sabtu (31/10/2026), setelah tampil kurang meyakinkan. (IG@manutd)
Manchester United menelan kekalahan 0-2 dari Chelsea di Stamford Bridge, Sabtu (31/10/2026), setelah tampil kurang meyakinkan. (IG@manutd)

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PONTIANAK POST - Michael Carrick memperkirakan masih akan menangani Manchester United saat menjamu AS Roma di Liga Champions setelah kekalahan 0-2 dari Chelsea memperpanjang catatan tanpa kemenangan menjadi sembilan pertandingan di semua kompetisi.

Hasil di Stamford Bridge, Sabtu (31/10/2026), sekaligus menandai periode terburuk Manchester United tanpa kemenangan sejak September 1984 atau 42 tahun silam.

Meski tekanan terhadap posisinya semakin besar, Carrick menegaskan tetap fokus mempersiapkan tim menghadapi pertandingan berikutnya.

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Carrick Yakin Masih Pimpin MU Lawan Roma

Dalam wawancara dengan TNT Sports seusai pertandingan, Carrick mendapat pertanyaan apakah dirinya memperkirakan masih menjabat sebagai pelatih Manchester United ketika menghadapi Roma pada pertandingan Liga Champions, Selasa.

"Ya," jawab Carrick singkat.

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Ketika kembali ditanya mengenai masa depannya dalam konferensi pers, pelatih tersebut memilih mengalihkan perhatian kepada persiapan pertandingan berikutnya.

"Saya hanya fokus mempersiapkan para pemain untuk pertandingan tengah pekan," ujarnya.

Kekalahan dari Chelsea membuat posisi Carrick semakin sulit setelah sebelumnya Manchester United juga tumbang 0-3 dari Bournemouth di kandang sendiri pada Minggu sebelumnya.

Bahkan, Manchester United berpeluang mengakhiri akhir pekan di zona degradasi Liga Inggris jika hasil pertandingan tim-tim pesaing tidak menguntungkan.

Namun, Carrick menolak menganggap situasi tersebut sebagai pertarungan untuk sekadar bertahan di Premier League.

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Editor : Efprizan
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