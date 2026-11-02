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Sepak Bola

Prediksi Skor Newcastle vs Everton di Liga Inggris: The Magpies Dibayangi Kekalahan

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Penulis: Khoiril Arif Ya'qob
Thierno Barry merayakan gol ketiga Everton yang membawa mereka unggul atas Newcastle di Piala Liga. (THEGUARDIAN)
Thierno Barry merayakan gol ketiga Everton yang membawa mereka unggul atas Newcastle di Piala Liga. (THEGUARDIAN)

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PONTIANAK POST – Newcastle United akan menjamu Everton dalam lanjutan Premier League 2026/2027 di St James' Park, Senin (2/11/2026) pukul 20.00 waktu Inggris atau Selasa (3/11/2026) pukul 03.00 WIB.

Pertandingan pekan kesembilan ini diprediksi berlangsung menarik setelah kedua tim baru saja bertemu di ajang Piala Liga Inggris.

Newcastle tentu ingin memanfaatkan keuntungan bermain di hadapan pendukung sendiri untuk mengamankan tiga poin.

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Namun, Everton datang dengan kepercayaan diri setelah berhasil mengalahkan The Magpies dengan skor 3-1 pada pertemuan sebelumnya.

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Newcastle Punya Motivasi Bangkit

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Berdasarkan data pertandingan yang dipublikasikan Newcastle United melalui laman resminya, tuan rumah menempati posisi kedelapan klasemen dengan koleksi 11 poin dari delapan pertandingan. Sementara itu, Everton berada di peringkat ke-11 dengan raihan 10 poin.

Catatan lima pertandingan terakhir juga memperlihatkan persaingan yang cukup ketat. Newcastle membukukan dua kemenangan dan tiga kekalahan, sedangkan Everton mencatatkan satu kemenangan, dua hasil imbang, dan dua kekalahan.

Bermain di St James' Park menjadi kesempatan penting bagi Newcastle untuk memperbaiki konsistensi sekaligus membalas kekalahan di Piala Liga.

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Everton Berpotensi Merepotkan Tuan Rumah

Everton memiliki modal positif setelah menyingkirkan Newcastle dengan kemenangan 3-1 pada (29/10/2026).

James Garner, Hayden Hackney, dan Thierno Barry menjadi pencetak gol bagi The Toffees, sementara Dan Burn menyumbangkan gol balasan.

Hasil tersebut memperlihatkan bahwa lini serang Everton mampu mengeksploitasi kelemahan pertahanan Newcastle. Karena itu, tim asuhan David Moyes berpeluang kembali memberikan tekanan kepada tuan rumah.

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Editor : Khoiril Arif Ya'qob
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