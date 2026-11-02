Prediksi Skor Sassuolo vs Fiorentina di Serie A: Dua Tim Terluka Berebut Poin Penting

PONTIANAK POST – Sassuolo akan menjamu Fiorentina dalam lanjutan Serie A 2026/2027 giornata ke-10 di Mapei Stadium, Selasa (3/11/2026) dini hari WIB. Pertandingan ini dijadwalkan berlangsung Senin (2/11/2026) pukul 18.30 waktu Italia atau Selasa pukul 00.30 WIB.

Kedua tim membutuhkan kemenangan untuk memperbaiki posisi di klasemen. Sassuolo ingin menghentikan tren negatif, sedangkan Fiorentina berusaha keluar dari tekanan setelah menjalani awal musim yang mengecewakan.

Sassuolo Dibayangi Tren Buruk

Advertisement Mengutip laporan resmi Lega Serie A, Sassuolo hanya mengumpulkan satu poin dari lima pertandingan terakhir liga.

Hasil tersebut membuat mereka kesulitan menjaga konsistensi setelah sebelumnya meraih kemenangan atas Juventus.

Advertisement Masalah terbesar Alberto Aquilani terletak pada sektor pertahanan. Sassuolo sudah kebobolan 22 gol dalam sembilan pertandingan pertama, menjadikannya salah satu tim dengan pertahanan paling rapuh di kompetisi.

Selain itu, Kristian Thorstvedt dipastikan absen karena hukuman skorsing. Kondisi tersebut menjadi tantangan tambahan bagi tuan rumah ketika menghadapi Fiorentina.

Fiorentina Berusaha Bangkit

Situasi Fiorentina juga belum ideal. Tim berjuluk La Viola tersebut baru mengumpulkan dua poin dari lima pertandingan terakhir Serie A.

Meski demikian, hasil imbang melawan Atalanta pada pertandingan sebelumnya memberikan sedikit harapan bagi skuad asuhan Paolo Vanoli.

Mereka kini memiliki kesempatan untuk memangkas jarak tiga poin dari Sassuolo.

Catatan menarik lainnya, Sassuolo selalu mencetak gol dalam 11 pertandingan kandang beruntun melawan Fiorentina. Statistik ini menjadi modal tersendiri bagi tuan rumah.