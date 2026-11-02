Prediksi Skor dan Lineup Newcastle United vs Everton di Liga Inggris: Misi Balas Dendam The Magpies

PONTIANAK POST - Newcastle United berusaha membalas kekalahan 1-3 dari Everton saat kedua tim kembali bertemu pada pekan kesembilan Liga Inggris 2026/2027 di St James' Park, Selasa, 3 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi pelatih Newcastle, Matthias Jaissle, untuk memperbaiki performa tim setelah tersingkir dari Piala Liga Inggris akibat kekalahan dari Everton pada Kamis lalu.

Sementara itu, David Moyes membawa Everton dengan kepercayaan diri lebih tinggi setelah James Garner, Hayden Hackney, dan Thierno Barry memastikan kemenangan 3-1 atas The Magpies.

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Newcastle masih memiliki pekerjaan besar untuk memperbaiki pertahanan yang sudah kebobolan 14 gol dalam delapan pertandingan Liga Inggris.

Masalah tersebut menjadi perhatian karena Newcastle belum mencatatkan clean sheet di St James' Park sepanjang musim ini.

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Meski demikian, kemenangan 2-0 atas Crystal Palace pada pertandingan liga sebelumnya menjadi modal penting bagi pasukan Jaissle.

Everton belum meraih kemenangan tandang di Liga Inggris musim ini dengan catatan tiga kali imbang dan sekali kalah.

Namun, kemenangan atas Newcastle di Piala Liga memperlihatkan kemampuan Everton memanfaatkan kelemahan pertahanan lawannya.

Isu lain yang menjadi perhatian adalah kondisi William Osula yang mengalami masalah pergelangan kaki, serta Jack Grealish yang tidak masuk skuad Everton pada pertandingan sebelumnya karena persoalan disiplin klub.

Diperkirakan, Yoane Wissa akan menggantikan Osula apabila penyerang Newcastle tersebut belum pulih.