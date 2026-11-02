Prediksi Skor dan Lineup Deportivo La Coruna vs Osasuna di La Liga: Misi Putus Tren Tanpa Kemenangan

PONTIANAK POST - Jagoba Arrasate kembali menghadapi Deportivo La Coruna bersama Osasuna dalam lanjutan pekan ke-11 La Liga 2026/2027 di Stadion Abanca-Riazor, Selasa, 3 November 2026, pukul 03.00 WIB.

Pertandingan ini menarik karena kedua tim sama-sama mengoleksi 11 poin setelah menjalani 10 pertandingan, sementara Deportivo berusaha mengakhiri enam laga tanpa kemenangan di kompetisi domestik.

Deportivo menempati posisi ke-13, sedangkan Osasuna berada dua tingkat di bawahnya.

Advertisement Arrasate juga menghadapi tantangan untuk memperbaiki performa tandang Osasuna setelah timnya menelan empat kekalahan beruntun di laga tandang La Liga.

Deportivo Incar Kemenangan, Osasuna Hadapi Masalah Tandang

Deportivo mengawali musim dengan cukup baik setelah mengumpulkan delapan poin dari empat pertandingan pertama.

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Namun, performa tim asuhan Antonio Hidalgo menurun karena belum meraih kemenangan dalam enam pertandingan liga berikutnya.

Kekalahan 0-1 dari Atletico Madrid pada pertandingan sebelumnya memperpanjang catatan negatif tersebut.

Meski demikian, Deportivo mendapat suntikan kepercayaan diri setelah mengalahkan Auriense CA dengan skor 3-0 pada putaran pertama Copa del Rey, Kamis, 29 Oktober.

Deportivo hanya sekali kalah dalam lima pertandingan kandang musim ini, meskipun tiga laga lainnya berakhir imbang.

Di sisi lain, Osasuna juga belum konsisten setelah menelan kekalahan 0-2 dari Sevilla pada pertandingan liga terakhir.