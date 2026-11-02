Prediksi Skor dan Lineup Sassuolo vs Fiorentina di Serie A: Idzes Kembali, Siap Jadi Benteng Kokoh

PONTIANAK POST - Kapten Timnas Indonesia Jay Idzes berpeluang kembali memperkuat Sassuolo saat menjamu Fiorentina pada pekan ke-10 Serie A 2026/2027 di MAPEI Stadium, Selasa, 3 November 2026, pukul 00.30 WIB.

Bek berusia 26 tahun tersebut sudah kembali masuk daftar pemain Sassuolo ketika menghadapi Lazio pada pertandingan sebelumnya, setelah menjalani pemulihan cedera.

Menurut laporan Sky Sport Italia, Idzes berpeluang langsung menjadi starter untuk memperkuat pertahanan Sassuolo yang baru saja kebobolan enam gol saat kalah 2-6 dari Lazio.

Advertisement Pertandingan melawan Fiorentina menjadi kesempatan penting bagi Alberto Aquilani untuk membangkitkan Sassuolo yang sudah menelan tiga kekalahan beruntun di Serie A.

Jay Idzes Berpeluang Kembali, Pertahanan Sassuolo Jadi Sorotan

Kembalinya Jay Idzes menjadi kabar penting bagi Sassuolo yang sedang menghadapi persoalan serius di lini belakang. Sassuolo sudah kebobolan 22 gol dalam sembilan pertandingan pertama Serie A musim ini.

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Kekalahan 2-6 dari Lazio pada 27 Oktober memperlihatkan rapuhnya organisasi pertahanan tim berjuluk Neroverdi tersebut.

Idzes diperkirakan berduet dengan Duje Caleta-Car di jantung pertahanan Sassuolo. Namun, prediksi starting lineup Sports Mole belum memasukkan nama Idzes dan memilih Ismael Cande sebagai bek tengah bersama Caleta-Car.

Dengan demikian, Idzes sudah kembali tersedia untuk dipertimbangkan, tetapi peluang menjadi starter masih belum sepenuhnya pasti.

Sassuolo saat ini berada di posisi ke-15 dengan delapan poin, sedangkan Fiorentina menempati peringkat ke-17 dengan lima poin.

Kedua tim sama-sama membutuhkan kemenangan untuk menjauh dari zona degradasi.